A Girondins Bordeaux következhet a Videotonnak, bolgár vagy litván ellenfelet kaphat a Honvéd

EL: A Videoton francia, a Ferencváros lengyel ellenfelet kaphat



A francia Girondins Bordeaux lesz a Videoton FC ellenfele a labdarúgó Európa Liga-selejtező harmadik fordulójában, amennyiben a székesfehérváriak jövő csütörtökön túljutnak az észt Nomme Kalju együttesén.



A pénteki, nyoni sorsoláson az is kiderült, hogy a Ferencváros a lengyel Arka Gdynia csapatával találkozik, ha jövő héten nagy bravúrral, 4-2-es hátrányról megfordítja a párharcot a dán Midtjylland vendégeként. A Videoton 3-0-s előnyről várja a felcsúti második felvonást.



Az FTC és Videoton is idegenben kezdené következő párharcát. A harmadik forduló első mérkőzéseit július 27-én, a visszavágókat augusztus 3-án rendezik.



A 48 csapatos főtáblára jutáshoz a magyar csapatoknak négy párharcot kell nyerniük.



Az EL-selejtező 3. fordulójának párosítása:

Girondins Bordeaux (francia) - Nomme Kalju (észt)/VIDEOTON

Arka Gdynia (lengyel) - FERENCVÁROS/Midtjylland (dán)

PSV Eindhoven (holland) - Osijek (horvát)/Luzern (svájci)

Norrköping (svéd)/Trakai (litván) - Shkëndija (macedón)/HJK Helsinki (finn)

Krasznodar (orosz) - Slovan Bratislava (szlovák)/Lyngby (dán)

Sturm Graz (osztrák)/Mladost Podgorica (montenegrói) - Fenerbahce (török)

Panathinaikosz (görög) - Gabala (azeri)/Jagiellonia Bialystok (lengyel)

Shamrock Rovers (ír)/Mladá Boleslav (cseh) - Kairat Almati (kazah)/Skënderbeu (albán)

Austria Wien (osztrák) - Progres Niederkorn (luxemburgi)/AEL Limasszol (ciprusi)

Dinamo Zagreb (horvát) - Vaduz (liechtensteini)/Odd (norvég)

Dinamo Bucuresti (román)-Athletic Bilbao (spanyol)

Olimpik Donyeck (ukrán)-PAOK (görög)

Östersunds (svéd)/Galatasaray (török) - Inter Baku (azeri)/Fola Esch (luxemburgi)

Makkabi Tel-Aviv (izraeli)/KR Reykjavík (izlandi) - Panioniosz (görög)/Gorica (szlovén)

Valletta (máltai)/Utrecht (holland) - Haugesund (norvég)/Lech Poznan (lengyel)

CSU Craiova (román)-AC Milan (olasz)

Bröndby (dán)/VPS Vaasa (finn) - Hajduk Split (horvát)/Levszki Szófia (bolgár)

Gent (belga) - Altach (osztrák)/Dinamo Breszt (fehérorosz)

Astra Giurgiu (román)/Zirë (azeri) - Olekszandrija (ukrán)

Everton (angol) - Ruzomberok (szlovák)/Brann (norvég)

Aberdeen (skót)/Siroki Brijeg (bosnyák) - Apollon Limasszol (ciprusi)/Zaria Balti (moldovai)

Irtis Pavlodar (kazah)/Crvena zvezda (szerb) - Sparta Praha (cseh)

Beitar Jerusalem (izraeli)/Botev Plovdiv (bolgár) - Marítimo (portugál)

Zenit (orosz) - Trencín (szlovák)/Bnei Jehuda (izraeli)

Olympique Marseille (francia)-Oostende (belga)

Freiburg (német) - Valur Reykjavík (izlandi)/Domzale (szlovén)

Cork City (ír)/AEK Larnaca (ciprusi) - Rabotnicki (macedón)/Dinamo Minszk (fehérorosz)

Zeljeznicar (bosnyák)/AIK (svéd) - Braga (portugál)

Liepaja (lett)/Suduva (litván) - Sion (svájci)



BL: Litván vagy bolgár ellenfele lehet a Honvédnak



A Budapest Honvéd a litván Zalgiris Vilnius vagy a bolgár Ludogorec csapatával találkozik a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójában, amennyiben jövő szerdán túljut az izraeli Hapoel Beer-Seván.



A pénteki, nyoni sorsoláson az is kiderült, hogy az első találkozón a kispestiek lennének a pályaválasztók, a visszavágót pedig idegenben játszanák.



A Zalgiris Vilnius szerdán hazai pályán 2-1-re legyőzte a Ludogorecet, amely 2015-ben és tavaly a főtáblára jutott a BL-ben, míg a Honvéd szintén 2-1-es hátrányból várja a zárt kapus hazai visszavágót.



Ebben a körben a vesztesek már átkerülnek az Európa Liga-selejtező utolsó fordulójába, ahol a főtáblára kerülésért küzdhetnek tovább, míg a győztesek már biztos főtáblások, mert a negyedik kör megnyerésével a BL, míg ottani kudarcukkal az EL csoportkörébe kerülnek.



A harmadik forduló első mérkőzéseit július 25-én és 26-án rendezik, míg a visszavágókra augusztus 1-jén és 2-án kerül sor.



A BL-selejtező 3. fordulójának párosítása:

Bajnokok ága:

Hapoel Beer-Seva (izraeli)/BUDAPEST HONVÉD - Zalgiris Vilnius (litván)/Ludogorec (bolgár)

Viitorul (román) - APOEL (ciprusi)/Dudelange (luxemburgi)

Hibernians (máltai)/Salzburg (osztrák) - Rijeka (horvát)/TNS (walesi)

Qarabag (azeri)/Samtredia (grúz) - Sheriff (moldovai)/Kukesi (albán)

Partizan (szerb)/Buducnost Podgorica (montenegrói) - Olimpiakosz (görög)

Slavia Praha (cseh) - BATE Boriszov (fehérorosz)/Alaskert (örmény)

Spartaks Jurmala (lett)/Asztana (kazah) - IFK Mariehamn (finn)/Legia Warszawa (lengyel)

Zrinjski (bosnyák)/Maribor (szlovén) - Hafnarfjördur (izlandi)/Víkingur (feröeri)

Zilina (szlovák)/Köbenhavn (dán) - Malmö (svéd)/Vardar (macedón)

Linfield (északír)/Celtic Glasgow (skót) - Dundalk (ír)/Rosenborg (norvég)

Nem bajnokok ága:

FCSB (román)-Viktoria Plzen (cseh)

Nice (francia)-Ajax Amsterdam (holland)

Dinamo Kijev (ukrán)-Young Boys (svájci)

AEK Athén (görög)-CSZKA Moszkva (orosz)

FC Bruges (belga)-Istanbul Basaksehir (török)