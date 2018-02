A Groupama Aréna marad a válogatott otthona

A magyar szövetség (MLSZ) honlapján kedden megjelent közlemény szerint a nemzeti csapat meccsein kívül a ferencvárosi aréna ad otthont idén és jövőre is a Magyar Kupa-döntőnek, valamint a 2019-es női Bajnokok Ligája-finálénak is.



A magyar válogatott március 23-án Kazahsztánt, négy nappal később Skóciát fogadja barátságos mérkőzésen, a Nemzetek Ligája csoportkörében pedig először a görögökkel játszik hazai pályán, szeptember 11-én, de utóbbi meccsre az európai szövetség korábbi büntetése miatt zárt kapuk mögött kerül sor.



A válogatott mérkőzéseinek hangulata egészen kiemelkedő és egyedi, és ebben a szurkolók mellett a stadionnak is jelentős szerepe van - fogalmazott a közleményben Csányi Sándor, az MLSZ elnöke. Hozzátette, a nemzetközi mérkőzések alkalmával azt tapasztalták, hogy mindenki szereti ezt a létesítményt: az idősebb és fiatalabb szurkolók, a játékosok, és azok is, akik kerekesszékkel érkeznek a helyszínre.