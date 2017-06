A Honvéd és a Vasas izraeli, a Videoton máltai, a Ferencváros lett ellenfelet kapott

A selejtező 1. fordulójának párosítása:

Vikingur (feröeri)-Trepca 89 (koszovói)

Hibernians (máltai)-FCI Tallinn (észt)

Alaskert (örmény)-Santa Coloma (andorrai)

The News Saints (walesi)-Europa (gibraltári)

Linfield (északír)-La Fiorita (San Marinó-i)



A selejtező 2. fordulójának párosítása:

APOEL (ciprusi)-Dudelange (luxemburgi)

Zalgiris (litván)-Ludogorec (bolgár)

Qarabag (azeri)-Samtredia (grúz)

Partizan Beograd (szerb)-Buducnost Podgorica (montenegrói)

Hibernians/FCI Tallinn - Salzburg (osztrák)

Sheriff (moldovai)-Kukesi (albán)

Asztana (kazah)-Spartaks Jurmala (lett)

BATE Boriszov (fehérorosz) - Alaskert/Santa Coloma

Zilina (szlovák)-FC Köbenhavn (dán)

Hapoel Beer-Seva (izraeli)-BUDAPEST HONVÉD

Rijeka (horvát) - The New Saints/Europa

Malmö (svéd)-Vardar (macedón)

Zrinjski (bosnyák)-Maribor (szlovén)

Dundalk (ír)-Rosenborg (norvég)

Hafnarfjördur (izlandi) - Víkingur/Trepca 89

Linfield/La Fiorita - Celtic Glasgow (skót)

IFK Mariehamn (finn)-Legia Warszawa (lengyel)

A magyar bajnok Budapest Honvéd az izraeli Hapoel Beer-Seva ellen kezdi meg szereplését a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójában.Az európai szövetség (UEFA) nyoni központjában megtartott hétfői sorsoláson az is kiderült, hogy a kispestiek idegenben kezdenek.Az UEFA hétfőn három csoportra osztotta a második kör csapatait, ez alapján a magyarok nem kiemeltként a dán FC Köbenhavnt, a fehérorosz BATE Boriszovot, a kazah Asztanát, a horvát Rijekát, a moldovai Sheriff Tiraspolt és a magyar válogatott Korhut Mihályt is foglalkoztató Hapoel Beer-Sevát kaphatták ellenfélül. A Honvédot utolsó előttiként - amikor a Rijekát még nem húzták ki a kiemeltek közül - sorsolták össze a HapoelBeer-Sevával, amely az előző idényben az Európa Ligában a legjobb 32 közé jutott.Az első mérkőzést július 11-én vagy 12-én, a visszavágót pedig július 18-án vagy 19-én rendezik. A magyar klub zárt kapuk mögött fogadja majd riválisát az UEFA fegyelmi bizottságának 2013-as döntése nyomán.A BL-selejtező első fordulójában tíz együttes érdekelt, az első találkozókat jövő kedden és szerdán, a visszavágókat július 4-én és 5-én játsszák.A bajnoki ezüstérmes Videoton a máltai Balzannal, a bronzérmes Vasas az izraeli Beitar Jerusalemmel, míg a kupagyőztes Ferencváros a lett Jelgavával találkozik a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének első fordulójában.A hétfői, nyoni sorsolás szerint a Videoton és a Ferencváros hazai pályán, a Vasas pedig idegenben kezd az első körös párharcban.Az első mérkőzéseket jövő csütörtökön, a visszavágókat pedig július 6-án rendezik.