A Juventushoz igazolt a Schalke csapatkapitánya

Az olasz labdarúgóbajnok és Bajnokok Ligája-döntős Juventusnál folytatja pályafutását a Schalke 04 eddigi csapatkapitánya, a világbajnok német Benedikt Höwedes.



A torinói klub honlapja szerdán számolt be arról, hogy a 29 éves védő egy idényre szóló kölcsönszerződés keretében játszik majd a csapatnál. A szerződés vételi opciót is tartalmaz.



Höwedes 13 éves kora óta viselte a gelsenkircheni csapat mezét, 240 felnőtt tétmérkőzésen 12 gólt szerzett. A német válogatottban 44 találkozón kétszer talált be, az aranyéremmel zárult 2014-es világbajnokságon csapata minden meccsét végigjátszotta.