A portugál-magyar meccsre utazik? Hasznos tippek, hogy ne vesszen el Lisszabonban - fotók

Szombaton, portugál idő szerint este háromnegyed nyolckor rendezik a Portugália-Magyarország világbajnoki-selejtező mérkőzést Lisszabonban.A sofőrök őrült tempóban, az otthon szinte kőbe vésett szabályokra fittyet hányva vezetnek, a gyalogosok számára pedig a piros lámpa mindössze baráti jó tanács. Tehát figyeljünk oda az úton.A metrómegállókban mindenhol látni fogják a kék automatákat, amikből megvehetik 50 centért azt a kártyát, amire aztán pénzt kell tölteni ugyanazzal a géppel - csak ez után utazhatnak vele. Öt euróért négyszer használhatják az összes tömegközlekedésen. A metró nem a legkellemesebb módja a közlekedésnek, de a legegyszerűbb. Gyakran nagyon zsúfolt és a föld alatt nem látnak semmit a városból, de legalább pontosan jön. Igaz, gyakran öt perceket is kell rá várni, este pedig még többet. A buszokat viszont egyáltalán nem lehet kiszámítani, Lisszabonban teljesen természetes, hogy két három járat is kimarad egymás után, vagy a menetrendtől teljesen eltérő időben közlekednek. A reptérről a piros metróvonalon lehet a legkönnyebben bejutni a városba, vagy használhatják a taxikat is. Utóbbinál mindig figyeljenek rá, hogy a sofőr bekapcsolta-e a taxiórát és érdemes előre érdeklődni az árakról is. Tíz euró már drágának számít, mivel a reptértől semmi sincs annyira messze, de a sofőrök gyakran próbálkoznak magas borravalóhoz jutni a turistáktól. Okostelefonjaikra töltsék le az ingyenes Citymapper alkalmazást, amiben elérhetőek a menetrendek és útvonaltervek is készíthetők.Ha még nem foglalták le a szállásukat, érdemes metrómegálló közelében keresgélni. Ez a hétvége alatt nagyon megkönnyíti majd a közlekedést. A stadion a kék vonalon van, a Colégio Militar/Luz megállón. Itt a metro a Colombo mellett áll meg, ami Európa egyik legnagyobb bevásárlóközpontja és amitől csak néhány perc séta az Estadio da Luz, a Benfica stadionja. Ezen a vonalon van a Baixa-Chiado állomás is, ami már a legjobb, ha a belvárosba készülnek, illetve lemehetnek vele a Tejo partra is.Javaslom, hozzanak annyi készpénzt, ami előre láthatólag elég lesz a portugál látogatás alatt, mert sok helyen nem fogadják el a magyar kártyát. Ráadásul teljesen kiszámíthatatlan, hol lehet vele fizetni és hol nem. Például valamelyik élelmiszerboltban használhatják a kártyákat, máshol, ugyanannak a cégnek egy másik boltjában már nem.A metrón, a bevásárlóközpontokban, esténként a belvárosban nagy a tömeg. Ilyenkor jól jön egy pici portugál nyelvtudás. Amikor próbálnak átjutni az emberfalon, mondják: com licenca (kom liszensze) – ez azt jelenti, elnézést. Figyeljenek a zsebtolvajokra is! Lisszabon az egyik legbiztonságosabb város Európában, de a mobiltelefonoknak, pénztárcáknak néha mégis lába kel a forgatagban. Ha esetleg elkeverednének, nyugodtan kérjenek segítséget egy járókelőtől. Az emberek többsége jól beszél angolul, a portugálok nagy kedvesek és készséggel segítenek – sokszor még el is kísérnek, ha úgy érzik, egyedül nem találjuk meg a célunkat.A helyiek nagyon szeretik tőkehalat (bachalau) és nagyon jól is készítik el. Inni pedig, ha tanácsolhatom, válasszák a sangriát. Rengeteg helyen kapható, jéghideg és nagyon finom a sok gyümölccsel. A sörök viszont nem a legjobbak itt. A híres Pasteis de Belém sütemény természetesen Belémben a legjobb, csak az ottani étterem cukrászai ismerik az eredeti receptet. De Lisszabonon belül a Time Out Market Lisboa nevű helyen kapható belőle a legjobb. Érdemes kipróbálni porcukorral és fahájjal megszórva. A Marketen rengeteg étterem és büfé sorakozik egymás mellett, kizárt, hogy valaki éhesen jöjjön el innen. Egyszer minimum meg kell kóstolni a cseresznyés ginjinhát is csokoládé pohárból. A két kortynyi alkoholos italt a belvárosban, a Bario Alton és Alfama városrészben is sok helyen ki lehet próbálni. Először a felét kell meginni, majd a maradékot a pohárral együtt bekapni – és persze vigyázni, hogy ne landoljon a ruhánkon. Egyébként különös szokás itt, hogy ha valaki jobb kezével fogja meg a poharat, azt jelenti, mindent meg kell innia húzóra, hiába borról, sörről vagy koktélról van is szó.Esős, tizennégy fok körüli hőmérsékletet ígér az előrejelzés a hétvégére. Azért nagykabátra nem lesz szükség, de a szél szinte mindig fúj. Az eső nem zuhog egész nap és hamar el is áll, de ezek a hosszabb-rövidebb zuhék éppen elegek hozzá, hogy teljesen átázzanak, hogy nem tudnak sehova bemenekülni. Emiatt a kiszámíthatatlanság miatt érdemes rétegesen öltözködni.Reméljük, lesz okunk az örömre és megünnepelhetjük a magyar csapat remek játékát a Bairro Alto városrészben. Ez a környék tele van éttermekkel, bárokkal. Az élet viszont tizenegy óra előtt nem kezdődik el, a legtöbb hely ki sem nyit addig. Nagyon sok diák lakik Lisszabonban, ez az egyik fő oka, hogy minden este más szórakozóhelyen lehet bulizni, miután a bárok többsége kettőkor, hétvégén pedig négykor bezárt. Szombaton a Placeben lehet majd táncolni egyet. Ez a Cais do Sodré metrómegállóhoz van közel, ahogy sok más disco és a Market is. A szórakozóhelyek éjfélnél előbb nem szoktak kinyitni, ha mégis, üresen várakoznak, hogy egy órára hatalmas tömeg gyűljön bennük össze.Rengeteg a lehetőség a Portugál fővárosban, de a legtöbb drukker csak a meccsre utazik ki. Ezért van néhány hely, amit rövid idő alatt is meg lehet, sőt meg kell látogatni Lisszabonban. A meccs előtt, ha tudnak, szakítsanak rá időt, hogy körbejárják a stadion környékét. Az itt húzódó utcákban ilyenkor megjelennek a mezeket, sálakat áruló standok és kipakolnak a büfések – kellemes hangulatban lehet enni, inni, hangolódni a találkozóra. A város főterét, a Rossiot mindenképpen nézzék meg, nagyon szép és sétatávolság Alfamától, a legidősebb városrésztől. Itt található a Sao Jorge kastély is, ahonnan a helyiek szerint a legszebb a kilátás nyílik Lisszabonra – legalábbis napos időben, mert ha felhős az ég, meglehetősen szomorú a látkép. A diadalív és a mögötte fekvő tér, aminek másik végén már a Tejo hullámzik, szintén lenyűgöző. Az Atlanti-óceánhoz viszont vonatra kell szállni. A legkedveltebb parti város Cascais, ami 40 percre van a Cais do Sodrétól, a retúrjegy 5 euró. De ha csak egy napjuk van Lisszabonban, a legjobb, amit csak tehetnek, ha egy nagyon sétálnak Alfamában és a mellette lévő Baixo-Chiado és Bairro Alto keskeny utcáin és tágas terein. Rengeteg, mintás csempével borított házat látnak majd. Mindenképp kényelmes cipőben utazzanak a dombokra épült városba, ugyanis mindig fel és le kell haladni a macskaköves utakon, amik az esőben csúsznak is. Errefelé minden cél nélkül a legjobb sétálni, hiszen bármelyik utcán is fordulnak be, biztosan belebotlanak valami gyönyörűbe. Lisszabont csak élvezni lehet.