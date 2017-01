A Real Madridé volt a legnagyobb bevétel 2015-ben is

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) csütörtökön tette közzé a kontinens klubfutballjáról készített átfogó kimutatását, melynek egyik eleme a klubok bevételeinek részletezése. Az elemzés a 30 legnagyobb bevételt produkáló együttest nevezi meg.



A sort a 2014-es évhez hasonlóan a Real Madrid vezeti, melynek 578 millió euró volt a bevétele a vizsgált időszakban, amely 28 millióval több az egy évvel korábbinál. Mögötte a másik spanyol nagycsapat 561 millió euróval a második, 76 milliós, azaz 16 százalékos javulást felmutatva. A harmadik helyen a Manchester United 521 millióval áll.



A legjobb tízbe a Paris Saint-Germain (francia, 4.), a Bayern München (német, 5.) és a Juventus (olasz, 10.) mellett még további négy angol klub, a Manchester City (6.), az Arsenal (7.), a Chelsea (8.) és a Liverpool (9.) fért be.



Az UEFA a vizsgálat során nem vette figyelembe az átigazolásokból származó bevételeket.



A jelentés több adatra is felhívja a figyelmet, így például arra, hogy a vizsgált gazdasági évben az európai klubok bevételei összességében hatszorosára nőttek az 1996-ban produkálthoz képest, de az is kiderül, hogy 2009 óta a 15 leggazdagabb együttesen 1,51 milliárd euró profittal számolhatott a szponzori és kereskedelmi bevételeiből, míg a többi 700 élvonalban szereplő európai csapat összesen 453 millió euróval.



A tanulmány azt is kiemeli, hogy a legutóbbi két évben a klubok összességében 1,5 milliárd eurós profittal zártak, míg a pénzügyi fair play-szabályok bevezetése előtti két évben 700 millió eurós veszteség volt az összmérleg.