A Sasok megtanulnak csaholni

A vasárnapról hétfőre virradó hajnalon, 0.30-kor kezdődő New England Patriots - Philadelphia Eagles mérkőzésről a delmagyar.hu élő, szöveges közvetítés formájában számol be!

Chris Long, a Philadelphia Eagles védője és csapattársa, Lane Johnson igen sajátos módját választotta az Atlanta Falcons elleni főcsoport-elődöntőt követő ünneplésnek, ugyanis egy kutyás maszkot húzott fel, és így örült a győzelemnek.Természetesen a dolog nem volt véletlen, Long legfőképpen üzenni szeretett volna ezzel, és valljuk be, egészen jó módját is választotta ennek. Az Eaglest ugyanis a Falcons elleni meccs előtt esélytelebbnek tartották ellenfelénél. Mindez azért volt érdekes, mert 1990 óta, amikor a rájátszást 12 csapatosra bővítették, még soha sem volt példa arra, hogy egy, konferenciájában elsőként kiemelt csapatnál azt jósolták volna, hogy elveszíti az első mérkőzését, és rögtön kiesik. Az Eagles 15-10-re nyert, így az angolban "underdog"-ként ismert kifejezés, amit az esélytelenebb csapatra szoktak használni, máris új értelmet nyert: Long pedig szépen felhasználta belőle a "dog"-ot, azaz a kutyát, és előkerült a maszk. A többi már történelem.Marketing szempontból sem volt utolsó húzás a kutyás maszk, hiszen a csapat szurkolói rögtön ráharaptak a dologra: a kutyafejek megszaporodtak az Eagles stadionjában, és jól fogytak a pólók is. Olyannyira, hogy januárban hat napon keresztül nem is lehetett az Amazonon rendelni a maszkokból, mert kifogytak a készletek, és a legtöbb beszállító február elejére ígéri, amikor tud fogadni rendelést - csak hát ugye a Super Bowl vasárnap, február negyedikén lesz, szóval az idő sürget mindenkit. Ha már a döntő, a Philadelphia "esélytelensége" tovább tart, ugyanis - nem meglepő módon - a fogadóirodák a címvédő New England Patriots-ot esélyesebbnek tartják a győzelemre a vasárnapi mérkőzésen: míg a Pats sikerére közel másfélszeres pénzt fizetnének, addig a Philadelphia győzelmét 2.8-szoros oddsal adják.