A szünet után elrontottuk - Magyarország-Svédország 22-25

Női kézilabda-világbajnokság, csoportkör, 2. forduló



Magyarország - Svédország 22 - 25 (11-11)

Magyarország: Bíró - Kovacsics 3, Klivinyi 5, Kisfaludy, Szekeres, Háfra 2, Bódi. Cserék: Görbicz 3, Kovács A. 4, Schatzl 5, Mayer, Lukács, Szöllősi-Zácsik, Tóth G. Szövetségi kapitány: Kim Rasmussen.

Hétméteres: 5/3 ill. 10/5.

Kiállítás: 14 perc ill. 6 perc.



60. perc - Már csak a gólkülönbség kérdéses sajnos, Svédország a szünet után lényegesen jobban támadott, mint a magyar csapat. Görbicz még bemegy ziccerig, de Bundsen ezt is megfogja. Ez a vége, három góllal, 25-22-re kikapunk, így két vereséggel kezdtük a világbajnokságot. A meccs embere a svéd kapus, Bundsen lett. Folytatás kedden, Argentína ellen.



60. perc - Toft Hansen Bódi és Szekeres között fordul kapura, hetes és két perc Bódinak. Hagman a jobb kapufára dobja a hetest.



59. perc - Mellegaard lepi meg Bírót a hatosról, 22-25. Eladjuk a labdát, de Mellegaard nem kapkod, most már az idő is velük van.



58. perc - Kovacsics betörése után, 21-23. Blomstrand talpról küld egy bombát, amire Görbicz hasonlóképp válaszol, 22-24.



57. perc - Kovacsics védekezik belül, jöhet Gulldén a heteshez: a kapufát találja el, de szerencséje van, mert pont hozzá pattan a labda, másodjára pedig már nem ront, 20-23.



56. perc - Toft Hansen megint be tud fordulni, de mellé lő, és nem is kap hetest. Schatzl ismét, 20-22.



55. perc - Toft Hansen fordul be két ember között, 19-22. Lehozzuk a kapusunkat teljes létszámnál is, Schatzl viszont zsinórban harmadjára már nem tudja megoldani.



54. perc - Megint Schatzl kap labdát, aki most az ejtést választja - és milyen jól teszi, 19-21.



53. perc - Schatzl kanyarodik fel, és megint a rövidet választja Bundsennel szemben, 18-20. Toft Hansen a falban át tudja venni, és be is tudja lőni, 18-21.



52. perc - Roberts lövését blokkoljuk, de a sarokból jöhetnek a svédek, már passzívnál. Megszerezzük, de nincs lendülete a támadásunknak.



51. perc - Hagmannál belemenés, vissza lehet jönni kettőre. Kiállítás Lagerquistnél, aki Görbiczet darálta be. Nem jó a húzás a jobb szélre, Roberts pedig lecsap a labdára.



50. perc - Megint Bíró nyeri a Roberts elleni csatát, de maradhat a svédeknél, időt is kérnek.



49. perc - Megjátsszák megint Lagerquistet, akivel szemben szabálytalankodunk, ez hetes. Gulldén kicsit hanyagul, pont Bíró kezébe dobja. Eladott labda után Roberts mehet ziccerig, de Bíró lehúzza a labdát - viszont a mi lerohanásunk sem zárul góllal.



48. perc - Schatzl szépen elteszi Bundsen mellett, 17-20.



47. perc - Görbicz eldobja a kilencesről, de nem talál kaput. Kiegészülünk, Hagmannak pedig kicsúszik a kezéből.



46. perc - Görbicz most a szélről, Bundsen a hosszúra számított, de meglepte Görbicz, kettős emberhátrányból betalálunk, 16-19. Gustin marad üresen, ő is a rövidet választja, 16-20. Időt kérünk.



45. perc - Eladott labda után Mayer lerántja hátulról Gulldént, aki az üres kapuba lőhetne - így viszont Mayert is kiállítják, mintegy másfél percig kettős emberhátrányba kerülünk, Gulldén pedig ezt a hetest is bedobja, az eddigi legnagyobb különbség, 15-19.



44. perc - Kovacsics betörése után, 15-17. Megint egy villámgyorsan felépített támadás, Robertset csak szabálytalanul tudja megállítani Kovacsics, két perc és hetes. Gulldénnal szemben már Janurik: elsőre eldobja a jobb alsóba, 15-18.



43. perc - Klivinyit most sáncolják, az ellentámadásból pedig Lagerquist a földre kerül, hetes. Gulldén bepattintja Bírónak, ismét hárommal vezetnek a svédek, 14-17.



42. perc - Valahogy eljut a labda Fernisig a jobb szélre, de ugyanúgy, mint az előbb Mellegaard, nem talál kaput.



41. perc - Lehúzzák Mellegaardnak, de elkerüli a labdája a hosszú alsót. Görbicz villan a kilencesről, a rövid felsőbe lövi Bundsennek, 14-16.



40. perc - Roberts megy le kettő percre, miután lerántotta Görbiczet. Tóthnál belemenést fújnak.



39. perc - Klivinyi bombájára Hagman egy lerohanással válaszol, 13-16.



38. perc - Háfra ellövi a kilencesről, de Bundsen és a kapufa hárít. Bíró megint véd, Hagman ziccerét fogja lábbal!



37. perc - Kovacsics is átfűzte magát a falon, de Bundsen mellett nem tudja elmenni. Bíró kilencedik hárítása is megvan.



36. perc - Görbicz talpról, de nem találja el a kaput. Passzívnál a svédek is, de Roberts bekígyózik, és a bal alsóba lövi a ziccerét, 12-15.



35. perc - Elveszítjük a labdát, de Hagman a félpályáról nem tudja bedobni az üres kapunkba. Passzívnál támadunk, Háfrának lőnie kell, nem tudja helyezni. Gulldén kezd sajnos belejönni, most nem tudtuk megállítani, bemegy a hatosig és kilövi a bal alsót, 12-14-nél ki is kéri az idejét Kim Rasmussen.



34. perc - Gulldén megy fel a szaggatottról, Bíró most ezt nem tudja olvasni, 12-13.



33. perc - Lagerquistet fogja meg a hatoson belül Kovacsics, ez két perc, és hetes. Hagman büntetőjét azonban Bíró megfogja!



32. perc - Kovacsics megy fel a szélről, de Bundsen lábbal véd. Mellegaard ejtése a kapufáról jön le, és gurul végig a gólvonalon, majd Klivinyi átlövését tolja ki Bundsen.



31. perc - Háfra egy nagy góllal nyit, de rohannak a svédek, és Roberts bedobja a ziccert is, 12-12.



30. perc - Tizenhárom másodperc a szünetig. Westberg ugyan eldobja, de belefújnak, időn túli szabaddobás: elmegy ugyan a fal fölött, de a kapu fölött is - ez a vége, 11-11-ről folytatjuk a szünet után.



30. perc - Jön az utolsó perc a félidőben. Rossz a leosztás, Mellegaard robog, de Bíró megfogja a ziccerét. Klivinyi is megindul, kiharcol egy hetest. Idéhn jön a kapuba, vele szemben Kovács: most sem ront, első szándékból lő a bal alsóba, 11-11. Időt kérnek a svédek.



29. perc - Háfra meglátja a területet, ő pedig ezeket be szokta vállalni: és milyen jól teszi, bepattintja most is, 10-10. Mellegaard válaszol gyorsan, 10-11.



28. perc - Az egyik letelik, még másfél perc. Gustin megint tisztán, de majdnem a túlsó oldalvonalnál megy ki a lövése.



27. perc - Ahogy az szokás, üres a kapunk emberhátrányban. Schatzl ugyan túlhúzza a szélről, de Gustin belépett elé, ez hetes. Kovács jön lőni - viszont rosszul cseréltünk, ezért két perc jár, Lukács kapja. 27 másodpercig kettős emberhátrányban leszünk, de szerencsére Kovács bedobja a bal felsőbe, 9-10.



26. perc - Gustin teljesen üresen a jobbszélen, nem ront, 8-10.



25. perc - Sandnak húzzák le a bal szélre, de Bíró fölött nincs hely. Lukács is ugyanonnan, de Bundsen lábbal véd, Szöllősi-Zácsikot pedig kiküldik két percre.



24. perc - Szöllősi-Zácsik lő a kapu fölé a szaggatottról. Belemenés, majd Kovács Anna meglátja a helyet jobbátlövőbenm Bundsen ugyan beleért, de védeni nem tud, 8-9.



23. perc - Újra teljes létszámban a mieink. Mayer előtt összezárnak, ez belemenés, Blomstrand viszont talpról eredményes, 7-9. Időt kér Kim Rasmussen.



22. perc - Klivinyi a földön, de nincs ítélet, és ezen a pályán lévők is meglepődnek. Bíró megint, Toft Hansen beállóból, de ott maradt a kapusunk lába!



21. perc - Kisfaludyt küldik ki, kissé szigorúan. Hagman újra megpróbálhatja a szélről, most kilövi a jobb felsőt, 7-8.



20. perc - Bódi kanyarodhat fel, de gyenge volt az ejtése, Bundsen számított rá. Kiegészülnek a svédek, majd Bíró mutat be egy bravúrt egy ejtésnél.



19. perc - Megszerezzük a labdát, üres a svédek kapuja, de Klivinyi nem tudja bedobni a saját térfeléről. Rossz a leosztás a szélre a svédektől.



18. perc - Klivinyi először ront, miután újra felmegy tíz méterről, de most nem talál kaput. Labdaszerzés után ha nem is gyorsan, de végigvisszük, Schatzl teljesen üresen, de lábon lövi Bundsent. Utólag kiállítják Strömberget.



17. perc - Szekeres védekezik a hatoson belül, ezért jön a büntető: Gulldén a felső lécre lövi!



16. perc - Schatzl szinte a földről szedte fel Klivinyi leosztását, majd kilőtte a hosszú sarkot a balszélről, 7-7.



15. perc - Háfránál lépést fújnak, majd Kovacsics ragadja meg ellenfelét a hatoson, ezért jár a hetes: Gulldén a bal felsőbe lövi a büntetőt, 6-7.



14. perc - Egy gyors támadás után Roberts ismét, aki Bíró lába alatt pattintja be, 6-6.



13. perc - Klivinyi! Már négygólos, most betörése után lövi a bal alsóba. Roberts gyorsan válaszol, maradt előtte terület, ezt ki is használta, 6-5.



12. perc - Roberts előtt nincs hely, de még a svédeké: Hagman átlövése után dupla védés Bírótól, sokkal jobban működik a védekezésünk, mint tegnap!



11. perc - Nagyon tisztán marad Fernis a jobbszélen, de szerencsére a vonalra lép. Szól a harcoljatok!-rigmus a lelátóról. Klivinyi elkapta a fonalat, harmadjára is mattolja Bundsent, 5-4!



10. perc - Klivinyi most nem engedi el kintről, de betörése után kiharcol egy hetest. Most Kovács lövi: ő bepattintja, harmadik büntetőnk már bent van, 4-4!



9. perc - Roberts kezéből kicsúszik a kínai, jöhetünk az egyenlítésért. Görbicz talpról, Bundsen csak belekap, de a kapufa is kisegíti.



8. perc - Kovacsicsnál belemenés, de a svédek is hibáznak. Lagerquist megállítja a rohanó Görbiczet. Klivinyi tízről egy bombagólt szerez, 3-4.



7. perc - Klivinyi lendületből, talpról lő a léc alá, 2-3. Roberts szinte lekopírozza, csak még a kapufa is vele van, 2-4.



6. perc - Háfra megint bátran bemegy, és ezúttal sem tudják szabályosan megállítani: Kovacsics hetesét lábbal fogja Bundsen. Roberts viszont pontosabb, visszahúzza a jobb alsóba, 1-3.



5. perc - Test mellől Hagman a szaggatottról, ezt most nem tudta olvasni Bíró, 1-2.



4. perc - Kovacsicsé az első gólunk, meglepő, de ő most a balszélről, 1-1.



3. perc - Hetes a másik kapunál is: Hagman elteszi Bíró lába mellett, 0-1.



2. perc - Kisfaludy leüti, de összezárnak előtte. Háfra indul meg két ember között, megfogják a lövőkezét, hetes: Görbicz mellédobja!



1. perc - Bíró egy védéssel nyit, maradhat a svédeknél egy fault után. Egy bejátszás Gulldentól, de ez sem jó, ahogy a lövése sem.



1. perc - A svédek kezdték a meccset.



17.55 - Köszöntjük olvasóinkat, a tegnapi, sima zakó után a svédek ellen már más meccsre számíthat a magyar női kézilabda-válogatott.



Korábban írtuk:



A világbajnokság honlapja a nap mérkőzéseként harangozta be a találkozót azt hangsúlyozta, hogy a világ- és Európa-bajnok norvégokat erősíti a Győri Audi ETO KC három játékosa, Nora Mörk, Stine Oftedal és Kari Aalvik Grimsbö. A Bajnokok Ligája címvédőjét így több norvég játékos képviselte a pályán, mint magyar, hiszen Kim Rasmussen szövetségi kapitány csak Görbicz Anitát és Bódi Bernadettet nevezte a szűk keretbe.



Mörk három gólt dobott a meccs elején, a magyarok viszont több mint négy perc után voltak először eredményesek. Rasmussennek már a nyolcadik percben időt kellett kérnie, mert a rendkívül lendületesen játszó skandinávok tetszés szerint érték el góljaikat (7-2). Kari Brattset és Camilla Herrem vezérletével folytatta remek teljesítményét a címvédő, amely többször is kihasználta a magyarok labdaeladásait, és gyors ellentámadások végén volt eredményes.



A magyar csapat dán edzője a 18. percben kikérte második idejét, ezután csapata átmenetileg csökkentette hátrányát, de nem tudta szorossá tenni az állást, mert Oftedal is elkezdte szórni a gólokat, Katrine Lunde pedig bravúrosan védett (18-9). Mivel tehetetlennek bizonyultak a klasszisjátékosokkal szemben, némileg hitehagyottá, tanácstalanná váltak a magyar válogatott tagjai, ezért tíz gólra nőtt a különbség a szünet előtt (21-11).



A második felvonás elején ismét elszántabbnak tűntek a magyarok - ráadásul a cserekapus Janurik Kinga védésekkel, a fiatal Háfra Noémi pedig gólokkal mutatkozott be -, de a gyors akciók hiánya miatt nem tudták jelentősen csökkenteni a hátrányukat (25-16). Rasmussen az első félidőhöz hasonlóan ezúttal is mindent megpróbált taktikailag, de nem járt sikerrel. Klivinyi Kinga és Szöllősi-Zácsik Szandra indiszponáltnak tűnt, az ő jó játékuk is nagyon hiányzott a csapatnak.A hajrában sem történt változás, a norvégok végig vezetve, a vártnál is magabiztosabban győztek.



A mezőny legeredményesebb tagja hét góllal Nora Mörk lett, Stine Oftedal négyszer volt eredményes. A meccs legjobbjának a kapus Katrine Lundét választották.



Kim Rasmussen, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya úgy fogalmazott, nem tudja a választ arra, miért játszott úgy a csapata, hogy tízgólos hátrányba került Norvégiával szemben az első félidőben a németországi világbajnokság csoportkörének első, szombati fordulójában.



"Nem tudom a választ, nagyon csalódott vagyok. Mindent megpróbáltunk, de a norvégok ezúttal nagyon jól játszottak, Katrine Lunde pedig ismét bizonyította, hogy a világ legjobb kapusa" - nyilatkozta a mérkőzés után a dán edző. Elismerte, hogy magyar szempontból az első félidőben minden rosszul sült el, védekezésben és támadásban is az ellenkezőjét csinálták játékosai, mint amit terveztek, a világ- és Európa-bajnok ellenfél pedig minden hibát megbüntetett.



"A szünet után küzdöttünk, harcoltunk, meg is nyertük a második félidőt, ez talán bizakodásra adhat okot. Nincs más választásunk, mint ebből kiindulni, hiszen húsz óra múlva Svédország ellen játszunk" - mondta Rasmussen a 30-22-re elveszített meccs után, amelynek a szünetében 21-11 volt az állás.