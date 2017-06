A Veszprém mellett a Szeged is alanyi jogon indulhat a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában

A bajnok Telekom Veszprém mellett immár a második helyezett MOL-Pick Szeged is alanyi jogon indulhat a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában.



Az európai szövetség (EHF) ismét nyilvánosságra hozta a bajnokságok erősorrendjét, és a legutóbbi három szezon eredményei alapján - a magyar klubok jó szereplésének köszönhetően - az NB I a második helyre lépett, megelőzve a spanyol élvonalat, így alanyi jogon két helyet kap a BL-ben. A rangsort továbbra is a német Bundesliga vezeti.



Tavaly a Szeged szabadkártyáért folyamodott, és miután megkapta, egészen a negyeddöntőig jutott a Bajnokok Ligájában, idén viszont automatikusan a csoportkörben kezd. Az EHF Kupában továbbra is három magyar együttes szerepelhet.



A női bajnokságok rangsorában a magyar NB I megőrizte a második helyet a dán liga mögött, így a címvédő Győri Audi ETO KC mellett a Ferencváros is selejtező nélkül főtáblás lesz a BL-ben.



A csoportkör sorsolását június 30-án tartják.