A zsiráf a Pats győzelmét várja

Az Animal Adventure Park zsiráfja "jósolt" egyet a Super Bowlra. Persze kevésbé szakmai alapon érkezett a tipp a győztesre, hiszen a két elemózsia alá elrejtett tábla jelezte a csapatokat, April, a zsiráf pedig kis gondolkozást követően úgy döntött, címvédés lesz idén, és a Patriots legyőzi a Philadelphiát. Függetlenül attól, hogy erre azért nagyobb esély is van, mint az ellenkező kimenetelre, a zsiráfnak sok vesztenivalója nem volt, ez ne vegye el kedvünket a meccsnézéstől!Ha Super Bowl, akkor reklámok, ez nagyjából olyan lenne, mint a Dallas Bobby nélkül. Viszont kéz a kézben jár a brutális költségekkel is. A Sports Illustrated úgy számol , egy 30 másodperces tévéreklám az idei döntő alatt legalább 5 millió dollárba kerülhet, ez pedig éppen ötször akkora összeg, mint amennyit Nick Foles, az Eagles irányítója keres egy évben. Ha már a Philadelphia irányítója szóba került: ha a Sasok nyernének Minnesotában, ő lenne az első olyan irányító 2001 óta, aki úgy nyerne bajnokságot, hogy az idényt még csereként kezdte - 2001-ben ez egy bizonyos Tom Bradynek sikerült, azóta senkinek. Még egy statisztika: a Philly a negyedik csapat lehet, amelyik úgy nyer Super Bowlt, hogy az előző idényben negatív mérleggel zárt, így csatlakozna az 1981-ben győztes San Francisco 49ershez, az 1999-es St. Louis Ramshez, valamint a 2001-es bajnokhoz: a New England Patriotshoz, amelyet akkor a csereként beszállt Tom Brady vezetett győzelemre.