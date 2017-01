Africa Race: Szalayék maradtak a 12. helyen

A Szalay Balázs, Bunkoczi László kettős a 11. legjobb idővel teljesítette a klasszikus Dakar-útvonalon haladó Africa Race nemzetközi terepraliverseny pénteki, ötödik szakaszát, az összetettben pedig továbbra is a 12. helyen áll.



Az Opel Dakar Team közölte: a szervezők a szelektív szakasz első felét az utóbbi hetek esőzései miatt törölték az útvonalból, így csak a 276 kilométeres másodikat kellett teljesítenie a mezőnynek.



"Ma többet voltunk a levegőben, mint az elmúlt napokban összesen, mivel a pálya rettentő gyors volt, tele kisebb ugratókkal. Helyenként 190 kilométeres sebességgel közlekedtünk, és ha ilyen tempónál nem ismered a pályát - márpedig mi nem ismerjük -, akkor nagyon, nagyon észnél kell lenni" - mondta a pilóta, Szalay Balázs.



Navigátora, Bunkoczi László számára túlságosan gyors volt a pénteki tempó. "Rohanós szakasz volt, viszonylag eseménytelen, de odafigyelős, mert a 125 kilométeres átlagsebesség szerintem túlságosan magas egy terepraliversenyen" - vélekedett.



Az Opel Mokka egyik féltengelye a szakasz végére eltörött, de szombaton szünnap lesz a versenyen, amit a mezőny az Atlanti-óceán partján fekvő Dahlában tölt, így lesz idejük megjavítani.



Az Opel Dakar Team kamionos egysége, a Darázsi Zsolt, Szalai Norbert kettős a szervizcsapat közreműködésével a negyedik etap után éjjel egy óráig dolgozott, hogy rajtra kész állapotba hozza a MAN-t, és ez sikerült is. Mint kiderült, nem csupán a laprugókat kellett kicserélni, hanem a hűtőt is, mert folyt belőle a víz.



A duó pénteken a hatodik helyen zárt, a harmadik magyar egység, a Kovács Miklós, Czeglédi Péter, Ács László kamionos trió pedig a negyedik lett.



Eredmények, 5. szakasz:



Remz el Kebir-Dahla (össztáv: 696,31 km, ebből szelektív szakasz: 276 km):



autósok:

1. Thierry Magnaldi, Francois Borsotto (francia, Ford Buggy) 1:56:21 óra

...11. Szalay Balázs, Bunkoczi László (Opel Mokka) 18:36 perc hátrány



az összetettben:

1. Vlagyimir Vasziljev, Konsztantyin Zsilcov (orosz, Mini) 15:08:25 ó

...12. Szalay Balázs 2:35:45 ó h.



kamionosok:

1. Andrej Karginov, Andrej Mokejev, Dmitrij Nyikitin (orosz, Kamaz) 2:05:52 ó

...4. Kovács Miklós, Czeglédi Péter, Ács László (Scania) 25:48 p h.

...6. Darázsi Zsolt, Szalai Norbert (MAN) 1:03:46 ó h.



az összetettben:

1. Karginov, Mokejev, Nyikitin 16:22:26 ó

...5. Kovács, Czeglédi, Ács 3:52:22 ó h.

6. Darázsi, Szalai 20:15:59 ó h.