Agassi lesz jövőre is Djokovic edzője

A jövő évben is biztosan Andre Agassi edzi majd a férfi teniszezők világranglistájának korábbi éllovasát, Novak Djokovicot.



A szerb sztár májusban kezdte meg a közös munkát a nyolcszoros Grand Slam-bajnok korábbi kiváló játékossal, akivel két hónapot dolgozott együtt addig, amíg a wimbledoni GS-torna elveszített negyeddöntője után bejelentette, hogy idén, könyöksérülés miatt már nem versenyez többet.



A 12-szeres GS-győztes teniszező menedzsmentje kedden jelentette be, hogy az amerikai szakember 2018-ban is együtt dolgozik majd Djokoviccsal, aki a tervek szerint a januári Australian Openen tér vissza a mezőnybe.