Átadták a Császár-Komjádi Sportuszodát - fotók, videó

A munkálatokat hét hónap alatt végezték el, a létesítmény korszerűsítése 3,8 milliárd forintba került.Tarlós István főpolgármester az eseményen elmondta, a pénteken kezdődő vizes világbajnokság remek apropó a budapesti uszodák modernizálására, ami már egy régóta fennálló igény volt. Hozzátette, Budapest a jövő városa, a következő évtizedek legfontosabb feladata egy élhető város kialakítása, a Császár-Komjádi Sportuszoda felújítása pedig éppen ezt a célt szolgálja.Megjegyezte, a több mint negyven évvel ezelőtt átadott létesítményt most először újították fel teljeskörűen, mindent a mai kornak megfelelő technikával modernizáltak, ezek a látványos minőségi változások pedig az üzemeltetésben játszanak majd fontos szerepet. A főpolgármester kifejtette, a vb alatt edzésekre használják a létesítményt, ezt követően pedig tanuszodaként funkcionál, illetve a triatlonosok, öttusázók, úszók és vízilabdacsapatok otthona lesz.Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter elmondta, ez a beruházás is bizonyítja, hogy a „munkának mindig van értelme", hiszen Magyarország akkor tud előrelépni, ha közös a cselekvés iránya. Megjegyezte, bízik benne, hogy a világbajnokság alatt sikeresen vizsgázik majd az uszoda.Fürjes Balázs kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos köszönetet mondott a környék lakóinak a türelemért. Hozzátette, Budapest készen áll arra, hogy megrendezze a világ harmadik legnagyobb sporteseményét, minden létesítmény határidőre elkészült. Erre a teljesítményre pedig – mint kiemelte – minden magyar büszke lehet, hiszen mindössze két év alatt sikerült azt összehozni, amelyre a szabályok szerint hét éve van a rendezőknek, de a mexikói Guadalajara visszalépése miatt beugróként „világrekord-sebességgel" kellett dolgozni.Az uszodában a felújítás után tágas aulatér várja a vendégeket, a homlokzati üvegszerkezet cseréjét követően rá lehet látni a Dunára, a megújult öltözőkben pedig saját vizesblokkal ellátott csapat- és csoportos öltözőket, illetve a nagyközönség számára modern kabinokat, beléptető rendszert építettek ki. A mozgáskorlátozottak számára biztosítottak külön öltözési lehetőséget, illetve a fedett medencék akadálymentes megközelítését. Felújították a hiányos állapotú burkolatokat és a medence szigetelését is, valamint a közönség számára „láthatatlan" rendszerek is megújultak, így a vízellátó rendszer, a szellőztetés és a légtechnika is. A Komjádi jellegzetes, évek óta azonban hibás nyitható tetőszerkezetét is megjavították.A nézők külön bejáraton, a Komjádi utca felül léphetnek be a létesítménybe, ahol már új padokon, korszerű eredményjelzőn követhetik az eseményeket.Az uszoda jelképes kulcsait Fürjes Balázs, Varga Mihály és Tarlós István adta át Darnyi Tamás négyszeres olimpiai bajnoknak, illetve ifjú tanítványainak.