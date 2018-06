Atlétikai ob - Márton Anita és Baji Balázs is magabiztosan lett bajnok

A magyar atlétika egyetlen világbajnoka, a súlylökő Márton Anita és a tavaly az év férfi sportolójának választott, 110 gáton világbajnoki harmadik Baji Balázs is magabiztosan nyert a 123. atlétikai országos bajnokság második napján, Székesfehérváron.



Márton Anita nem sok esélyt adott vetélytársainak: 17,76 méteres eredménye több mint két és fél méterrel jobb, mint a második helyezett Veiland Violettáé. A fedett pályán világbajnok súlylökő az MTI kérdésére úgy fogalmazott: "a formám még nem az igazi, de kevés versenyem volt az utóbbi időszakban és az országos bajnokság is csak egy állomása a felkészülésnek".



Hozzátette: az idény főversenye az Európa-bajnokság lesz számára, ahol szeretne 19 méter felett lökni, reményei szerint ez elég lehet a dobogóra kerüléshez. Megjegyezte, hogy a súlylökés mellett vasárnap diszkoszvetésben is szeretné megvédeni bajnoki címét. Baji Balázs idei legjobbjával győzött 110 méteres gátfutásban, s ezzel kilencedik bajnoki aranyérmét szerezte meg ebben a számban.



Az MTI kérdésére elmondta: szerette volna végre "áttörni a 13.50 perces határt", ami sikerült is. Technikailag jónak, a kontinensbajnoki felkészülésben megfelelő lépcsőfoknak nevezte futását. A gátfutó a viadalt követően is Székesfehérváron marad és a jövő heti Gyulai-emlékversenyig edzőtábor jelleggel készül. Augusztusig Gyémánt Liga versenyeken indul és reményei szerint Londonban, az Európa-bajnokságon 13.20-as idővel akár a dobogót is elérheti.



Óriási versenyt hozott a nők 100 méteres gátfutó száma, ahol hárman is esélyesek voltak a győzelemre. Végül Kozák Luca új utánpótlás országos csúccsal nyert Kerekes Grétát és Sorok Klaudiát megelőzve. Férfi kalapácsvetésben elmaradt a nagy csata: Halász Bence magabiztosan védte meg bajnoki címét a hazai pályán versenyző Pásztor Bence és klubtársa, Hudi Ákos előtt.



A Bregyó-közi Regionális Atlétikai Centrumban vasárnap zárul az országos bajnokság.