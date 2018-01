Australian Open - Babosék döntősök párosban, vegyes párosban a négy között

A torna honlapja szerint Babosék ötödik helyen kiemelt kettőse szerdán két szettben, 1 óra 13 perc alatt verte az Abigail Spears, Juan Sebastian Cabal amerikai, kolumbiai duót.A találkozó az eredetileg tervezetthez képest több mint háromórás késéssel kezdődött, mert Cabal előzőleg a férfi párosban is érdekelt volt, és honfitársával, Robert Farah-val bekerült az elődöntőbe.A Cabal, Farah duó tavaly finalista volt a budapesti tornán.A 24 éves Babos néhány órával korábban bejutott a döntőbe női párosban.Eredmény:vegyes páros, negyeddöntő:Babos Tímea, Rohan Bopanna (magyar, indiai, 5.)-Abigail Spears,Juan Sebastian Cabal (amerikai, kolumbiai) 6:4, 7:6 (7-5)

Korábban írtuk:

Babos Tímea oldalán Kristina Mladenoviccsal bejutott a döntőbe az ausztrál nyílt teniszbajnokság női páros versenyében.Az ötödik helyen kiemelt magyar-francia duó szerdán két szettben, 1 óra 20 perc alatt legyőzte a nyolcadikként rangsorolt Hszieh Szu-vej, Peng Suaj tajvani-kínai kettőst.

Elképesztő, hogy újra döntős lehetek egy Grand Slam-versenyen

A mai meccsen rendkívül jól játszottunk, és bár az eredmény simának tűnik, egyáltalán nem volt egyszerű. Az első és a második szettben is vezettünk 5:1-re, de mindkétszer nehéz gémekkel jutottunk el odáig. Folyamatosan javulunk meccsről meccsre, nevetve mondtuk, hogy az első körös önmagunkat most 6:1, 6:1-re győznénk le. Jól érzem magam a pályán Kristinával, azonosak a céljaink, jól kiegészítjük egymást, már korábban is lehetett látni, hogy vele tudok a legjobban játszani és összedolgozni

Babos honlapja szerint a két páros négy évvel ezelőtt a legjobb 16 között találkozott Wimbledonban. Akkor az ázsiai kettős - melyből Hszieh tavaly a budapesti WTA-tornán nyert párosban - friss Roland Garros-bajnokként, címvédőként és világelsőként lépett pályára, ám végül a magyar-francia páros győzött.Melbourne-ben a 41 perces első játszma során Babosék nagyszerűen adogatva 5:1-re elhúztak, majd - noha az ellenfél 5:4-re szépített - lezárták a játszmát. A második felvonás már simábban alakult. A magyar-francia kettős 4:0-ra meglépett, aztán 5:1-nél fogadóként három meccslabdához jutott. Ezeket még hárította a rivális, csakhogy Babos magabiztosan szervált, a győztes pontot egy kiválóan helyezett tenyeressel ütötte be.- örvendezett honlapján Babos.- tette hozzá.Babos kifejtette, sűrű napjai vannak, második napja már, hogy két meccset vív, s edzőjével mondták is egymásnak, hogy szinte minden pályán játszhat."Körbejárom az egész létesítményt, ez jó érzés. Minden meccsen jól játszottunk és fejlődtünk, és remélem, a finálé is jól sikerül, élvezem majd a játékot és ki tudjuk hozni a maximumot" - nyilatkozta a magyar játékos.Három és fél éve Kristina Mladenovic, 2016-ban pedig a kazah Jaroszlava Svedova oldalán jutott női párosban a fináléba Wimbledonban. Közben 2015-ben Babos az osztrák Alexander Peyával vegyes párosban volt döntős, szintén a londoni Grand Slam-versenyen.A magyar-francia kettős ellenfele a melbourne-i fináléban pénteken a második helyen kiemelt Jekatyerina Makarova és Jelena Vesznyina lesz.A 29 esztendős Makarova harmadik párosban a világranglistán, eddig 12 WTA-versenyt nyert. Vesznyina oldalán 2013-ban a Roland Garroson, 2014-ben a US Openen és 2017-ben Wimbledonban maradt veretlen, 2014-ben az Australian Openen, 2015-ben Wimbledonban és 2016-ban a Roland Garroson szintén döntős volt. Az orosz kettős 2016-ban a riói olimpiát és a szingapúri WTA-világbajnokságot is megnyerte. A 31 éves Vesznyina szintén harmadik párosban a világranglistán, eddig 17 WTA-tornát nyert ebben a "műfajban". A Makarova, Vesznyina kettős tavaly a wimbledoni Grand Slam-torna mellett a dubaji tornán diadalmaskodott.A tavaly a cseh Andrea Hlavackovával WTA-világbajnok Babos magyar idő szerint 8.30 órától a vegyespáros negyeddöntőjében is pályára lép az indiai Rohan Bopanna oldalán.Eredmény:női páros, elődöntő:Babos Tímea, Kristina Mladenovic (magyar, francia, 5.) - Hszieh Szu-vej, Peng Suaj (tajvani, kínai, 8.) 6:4, 6:2