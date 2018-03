Ausztrál Nagydíj - Vettel nyerte az idénynyitót, Hamilton a második - Fotók

A vasárnapi Forma-1-es Ausztrál Nagydíj végeredménye és a világbajnoki pontversenyek állása (a formula1.com alapján):



Végeredmény, Ausztrál Nagydíj, Melbourne (58 kör, 307,574 km, a pontszerzők):

1. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 1:29:33.283 óra

2. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 5.036 másodperc hátrány

3. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 6.309 mp h.

4. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull) 7.069 mp h.

5. Fernando Alonso (spanyol, McLaren) 27.886 mp h.

6. Max Verstappen (holland, Red Bull) 28.945 mp h.

7. Nico Hülkenberg (német, Renault) 32.671 mp h.

8. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 34.339 mp h.

9. Stoffel Vandoorne (belga, McLaren) 34.921 mp h.

10. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Renault) 45.722 mp h.



pole pozíció: Hamilton



A vb-pontversenyek állása 1 futam után (még 20 van hátra):

pilóták: 1. Vettel 25 pont 2. Hamilton 18 3. Räikkönen 15 4. Ricciardo 12 5. Alonso 10 6. Verstappen 8 7. Hülkenberg 6 8. Bottas 4 9. Vandoorne 2 10. Sainz 1 csapatok: 1. Ferrari 40 pont 2. Mercedes 22 3. Red Bull 20 4. McLaren 12 5. Renault 7

A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte a szezonnyitó Forma-1-es Ausztrál Nagydíjat vasárnap Melbourne-ben, megelőzve a címvédő és szintén négyszeres vb-győztes Lewis Hamiltont, a Mercedes brit versenyzőjét.A 30 éves Vettelnek ez volt pályafutása 48. futamgyőzelme és 100. dobogós helyezése, Ausztráliában 2011 és 2017 után harmadszor diadalmaskodott.A harmadik helyen Vettel csapattársa, a finn Kimi Räikkönen ért célba.A rajtnál Hamilton megtartotta a vezető pozíciót, az első kanyaron pedig baleset nélkül jutott át a mezőny. Hamilton mögé Räikkönen és Vettel sorolt be a második-harmadik helyen, a negyedik pozíciót pedig Kevin Magnussen (Haas) vette át Max Verstappentől (Red Bull).Az élmezőnyben nagy változás nem történt a futam első harmadában, a kerékcserék sorát pedig Räikkönen kezdte meg a 19. körben.Az első helyen száguldó Hamilton egy körrel később, Vettel viszont csak a 26. körben állt ki friss abroncsokért.Közben két kör alatt a Haas istálló mindkét autója műszaki hiba miatt feladta a versenyt, a francia Romain Grosjean viszont annyira rossz helyen állt félre, hogy emiatt a versenybíróságnak be kellett küldenie a pályára a biztonsági autót. Ezeket a perceket használta ki Vettel és a Ferrari, és a kiválóan időzített kerékcsere eredményeként a német pilóta átvette a vezetést.A Safety Car a 31. körben engedte útjára a mezőnyt, és a futamgyőzelemért küzdő Vettel, Hamilton páros néhány kör alatt le is szakította az üldözőket, a harmadik Räikkönennek pedig a hazai közönsége előtt a dobogóért küzdő Ricciardóval kellett megküzdenie.Tíz körrel a leintés előtt Hamiltonnak két másodperc körüli hátránya volt Vettellel szemben, és bár az utolsó öt kör kezdetére a brit ebből egy másodpercet lefaragott, nem tudott győzni.Az ausztrálok által buzdított hazai kedvenc, Ricciardo végül negyedik lett, míg a kétszeres vb-győztes spanyol Fernando Alonso ötödikként zárt a McLarennel, amellyel az elmúlt években még a pontszerzés is csak ritkán sikerült neki.A vb két hét múlva Bahreinben folytatódik.