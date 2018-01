Az Év sportolója gála - Baji Balázs először, Hosszú Katinka hatodszor díjazott

Az MSÚSZ közlése szerint a tízes listákból erősorrendben három névre kellett szavazniuk a sportújságíróknak, az első helyért 3, a másodikért 2, a harmadikért pedig 1 pont járt.



A kategóriák végeredménye:



Az év férfi sportolója:

1. Baji Balázs (atléta) 863 pont

2. Szatmári András (kardvívó) 341

3. Liu Shaolin Sándor (rövid pályás gyorskorcsolyázó) 292



Az év női sportolója:

1. Hosszú Katinka (úszó) 1086 pont

2. Babos Tímea (teniszező) 480

3. Márton Anita (atléta) 448



Az év csapata hagyományos csapatsportokban:

1. Győri Audi ETO KC (női kézilabda) 766 pont

2. Szolnoki Dózsa (férfi vízilabda) 524

3. Férfi kosárlabda-válogatott 424



Az év csapata egyéni sportágak csapatversenyeiben:

1. Tenisz, Davis Kupa-válogatott (Balázs Attila, Fucsovics Márton) 515 pont

2. Férfi 4x100-as gyorsúszóváltó (Kozma Dominik, Németh Nándor, Holoda Péter, Bohus Richárd) 495

3. Női kajak négyes (Takács Tamara, Medveczky Erika, Fazekas-Zur Krisztina, Vad Ninetta, Lucz Dóra) 404



Az év edzője:

1. Shane Tusup (Hosszú Katinka edzője) 477 pont

2. Cseh Sándor (szolnoki vízilabda) 340

3. Ambros Martín (győri kézilabda) 301



Az év férfi labdarúgója:

1. Nikolics Nemanja (Chicago Fire) 942 pont

2. Gulácsi Péter (RB Leipzig) 652

3. Davide Lanzafame (Budapest Honvéd) 260



Az év női labdarúgója:

1. Jakabfi Zsanett (Wolfsburg) 999 pont

2. Csiszár Henrietta (Leverkusen) 407

3. Vágó Fanny (Sankt Pölten) 364



Az év fogyatékos férfi sportolója:

1. Osváth Richárd (kerekesszékes vívó) 611 pont

2. Boronkay Péter (triatlonozó) 532

3. Velkey Ádám (szervátültetett, atléta) 347



Az év fogyatékos női sportolója:

1. Krajnyák Zsuzsanna (kerekesszékes vívó) 718 pont

2. Biacsi Bernadett (atléta) 547

3. Pap Bianka (úszó) 450



Az év fogyatékos csapata:

1. Női kerekesszékes vívóválogatott 622 pont

2. Férfi 4 x 100-as szervátültetett atlétaváltó 521

3. Padlóhoki-válogatott, speciális 291



Az év fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzője:

1. Beliczay Sándor (kerekesszékes vívás, Osváth Richárd, Hajmási Éva) 583 pont

2. Feczer Viktor (kerekesszékes vívás, Krajnyák Zsuzsanna, Dani Gyöngyi) 390

3. Csamangó Attila, Győrfi Tamás (kajak-kenu, Suba Róbert) 268



Az év gólja (a szurkolók szavazatai alapján):

Joseph Paintsil (Ferencváros) találata a Videoton ellen, NB I - 9749 voks

Csoszánszki Dávid (Gyöngyös) gólja a Siófok ellen, strandlabdarúgás, bajnoki döntő - 5887

Szoboszlai Dominik (Magyarország) gólja Norvégia ellen, U17-es Eb-selejtező, elitkör - 3883



MLSZ-életműdíj:

Mészöly Kálmán (labdarúgás)



MSÚSZ-MOB-életműdíj:

Balczó András (öttusa)

Baji tavaly a londoni világbajnokságon bronzérmes volt 110 méteres gátfutásban, ezzel az első magyar atléta lett, aki szabadtéren, futószámban dobogóra állhatott a vb-n, illetve győzni tudott az Universiadén.Baji gratulált a többi győztesnek, valamint a férfi kategória másik két dobogósának, a vívó Szatmári Andrásnak és rövidpályás gyorskorcsolyázó Liu Shaolin Sándornak is. "Mindnyájan óriási sportemberek, ez egy óriási elismerés számomra" - emelte ki.A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú tavaly a budapesti vb-n két arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet szerzett, a koppenhágai rövidpályás Európa-bajnokságon pedig mind a hat számot megnyerte, amelyben indult.Hosszú hatodszor bizonyult a legjobbnak, ezzel megközelített a csúcstartó, hétszeres győztes Egerszegi Krisztinát.Hosszú Katinka a kilencszeres Grand Slam-torna győztes teniszezőtől, Szeles Mónikától vehette át az elismerést."Nagy megtiszteltetés Szeles Mónika kezét megrázni" - emelte ki Hosszú, aki Szöllősi Györgytől, az MSÚSZ elnökétől az Európai Sportújságírók Szövetségének a kontinens legjobb női sportolónőjének járó díját is átvehette. - "A világbajnokság itthon életem legszebb pillanata, a pályafutásom csúcsa volt, soha nem fogom elfelejteni.", aki magyarul elmondott beszédében elnézést kért azoktól, akik kiálltak mellette, mert - mint mondta - sokakat megbántott a viselkedésével. Leszögezte: elfáradt, kimerült és sokat hibázott."A sok munka közben nem vettem észre, hogy példaképpé kellene válnom, hogy ami korábban belefért, ma már nem fér bele" - fogalmazott.Feleségének, Hosszú Katinkának megköszönte, hogy akkor is bízott benne, amikor senki más."A világbajnokság nagyobb csoda volt, mint az olimpia, de eljutni is nehezebb volt addig" - hangsúlyozta. - "Köszönöm azoknak, akik szerint negyedszer is megérdemlem ezt a díjat, gondolom, inkább szakmai érvek szóltak mellettem, mint a szimpátia. Idén azon fogok dolgozni, hogy ez megváltozzon. Köszönöm, Magyarország!"a díjat Szabó Tünde sportért felelős államtitkár adta át.Az egyéni sportágak csapatversenyei kategóriában a Balázs Attila, Fucsovics Márton, Piros Zsombor, Gödry Levente, Borsos Gábor összetételű tenisz Davis Kupa-válogatott kapta a legtöbb voksot, mivel 1996 után visszakerült a világcsoportba, a legjobb 16 együttes közé. A díjat Köves Gábor szövetségi kapitány vette át.Az év férfi labdarúgójának Nikolics Nemanját választották, aki az észak-amerikai profiliga (MLS) alapszakaszában gólkirály lett a Chicago Fire színeiben. A díjat a négyszeres olimpiai bajnok tornásztól, az erdélyi születésű Szabó Katalintól kapta meg."Nagy megtiszteltetés ennyi példakép és nagy bajnok mellett ünnepelni. Tavaly az ismeretlenbe vágtam bele, és örülök annak, hogy Amerikában is megálltam a helyem. Idén sem lesz másként, cél a gólkirályi cím és az eredményes játék a magyar válogatottban" - szögezte le Nikolics.Az év női labdarúgója a VfL Wolfsburg és a válogatott támadója, Jakabfi Zsanett lett, de klubkötelezettségei miatt Markó Edina szövetségi kapitány vette át helyette a díjat.Az év góljára a szurkolók még a gála idején is szavazhattak. A legtöbben a Ferencváros 19 éves ghánai labdarúgója, Joseph Paintsil találatát látták a legszebbnek, amelyet a Videotonnak lőtt. A fiatal idegenlégiós még a téli pihenőjét tölti, ezért Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója vette át az elismerést.A Magyar Labdarúgó Szövetség életműdíját Mészöly Kálmán korábbi kiváló labdarúgó, edző, szövetségi kapitány kapta."Sokszor játszottam sok ember előtt, nagy stadionokban, de ilyen fogadtatásban, ilyen tapsviharban még az utolsó mérkőzésemen sem volt részem" - fogalmazott a könnyeivel küszködve Mészöly. Hozzátette, meg szeretné élni, hogy a magyar válogatott kijusson a világbajnokságra.A Magyar Olimpiai Bizottság és az MSÚSZ életműdíját Balczó András háromszoros olimpiai bajnok öttusázónak, a Nemzet Sportolójának adták át, akit a közönség felállva, vastapssal köszöntött."Megérkezés volt számomra ez a csodálatos fogadtatás. A lelkünk az, amit ápolni kell. Hogy tudják a sportolók, a lényeg ez a három szó: erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét kaptátok" - fogalmazott Balczó.A fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzők közül a kerekesszékes vívókat felkészítő Beliczay Sándor kapta az elismerést. Beszédében hangsúlyozta, hogy a díjat a 49 éves korában december 30-án elhunyt Szalay Gyöngyi hétszeres világbajnok, olimpiai bronzérmes párbajtőrvívó emlékének ajánlja.Az év fogyatékos csapata a női kerekesszékes vívóválogatott lett, amelynek egyik tagja, Krajnyák Zsuzsanna nyert a nőknél. Mindkét kategóriában címvédés történt. Az év fogyatékos férfi sportolója Osváth Richárd kerekesszékes vívó.Az elismertek a ZEMA Porcelánmanufaktúra által kifejezetten erre az alkalomra tervezett és készített, 21 karátos arannyal díszített díjat vehették át."A sport nevelés, a sport közösség, a sport nemzeti öntudat, a sport egészség és kultúra. Sőt, nekünk, magyaroknak még annál is egy kicsit több" - fogalmazott Szöllősi György. Kiemelte, az elmúlt 60 esztendőben az Év sportolója szavazáson díjazottak értékálló, megsüvegelendő teljesítményük révén még ma is megbecsülésnek örvendenek.