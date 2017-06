Az UTE engedélye nélkül nem változtathat címert az Újpest FC

Az UTE keddi közleményében egyúttal jelezte, nem is járul hozzá a címer megváltoztatásához.



A lila-fehérek honlapján hétfőn jelent meg az a cikk, amelyben Gyarmati Eszter ügyvezető igazgató bejelentette, a szurkolók szavazhatnak a már elkészített három logótervre, és a győztes változat kerül rá a július 20-án bemutatandó új mezre.



Országunk, fővárosunk és kerületünk Újpest büszkesége, a 132 éves nagy múltú Újpesti Torna Egylet fontosnak tartja, hogy a múltat tisztelve, a hagyományokat megőrizve kell tovább haladni az úton. A jelenlegi címerben látható az alapítás éve az alapító egyesület neve, ami az új címerekből teljesen kimaradt. Ragaszkodunk ahhoz, hogy a több évtizede meglévő és a szurkolók, szimpatizánsok által is kedvelt és elfogadott hagyományos címeren ne változtasson az Újpest FC, hiszen ez az embléma jelképezi a gyökereket és az Épség, Erő, Egyetértés folytonosságát" - olvasható az anyaegyesület közleményében.



Az UTE mellett a labdarúgócsapat szurkolói is nemtetszésüknek adtak hangot a közösségi médiában. Az egyesülethez hasonlóan ők is jelezték, az UTE és az Újpest FC között kötött társasági szerződés értelmében vannak olyan kérdések, amelyekről csak százszázalékos egyetértéssel lehet határozatokat hozni, ilyen a névhasználat, a társaság átalakítása, valamint a társaság által használt eredeti arculati elemek megváltoztatása (csapatszínek, címer, emblémák).