Babos Tímea világbajnok

Babos Tímea és Andrea Hlavackova nyerte meg a hétmillió dollár összdíjazású szingapúri tenisz WTA-világbajnokság páros versenyét, mivel a vasárnapi fináléban döntő rövidítésben legyőzte a holland Kiki Bertenst és a svéd Johanna Larssont.



A harmadik helyen kiemelt magyar, cseh kettős az elődöntőben a világelső Martina Hingis, Csan Jung-dzsan svájci, tajvani duót búcsúztatta. Az idén négy tornán győztes holland, svéd duó is bravúrral jutott a végjátékba, szombaton ugyanis a címvédő orosz Jekatyerina Makarovát és Jelena Vesznyinát verte, így meglepetésre nem az első két kiemelt vívta a döntőt. Ebben az évben Babosék már találkoztak Bertensékkel, és a madridi negyeddöntőben ők bizonyultak jobbnak.



Ami az erőviszonyokat illeti, a harmadik vb-jén szereplő Babos párosban 15, Hlavackova 24 (közte két Grand Slam-) tornagyőzelemnél tartott, a túloldalon Bertens 9-szer, Larsson pedig 12-szer ünnepelhetett.



A 2017-es WTA-fináléban három sima adogatójátékot követően Hlavackova kissé nehezen hozta a szerváját, Babos és főként Bertens adogatásaival azonban nemigen lehetett mit kezdeni. A hálónál a magyar, cseh duó dolgozott eredményesebben, míg az ellenfél inkább hátulról próbálta befejezni a labdameneteket. A 24 éves magyar játékos szervájánál két brék- és egyben szettlabdához jutott a rivális, amely Bertens ütésével került szettelőnybe 37 perc elteltével.



A folytatásban az idén négy tornán győztes magyar, cseh páros Bertens kettős hibájával rögtön brékelt, ám Babos elbukott adogatása révén nemsokára már a rivális vezetett 2:1-re. Az újabb fordulat 3:3-nál következett, amikor Larsson elvesztette a szerváját, majd Hlavackova hozta a magáét, így 5:3 lett az állás. A fantasztikusakat mentő Babos 5:4-nél könnyedén kiadogatta a játszmát, így 1 óra 20 percnél - harmadik szett helyett - jöhetett a tíz nyert pontig tartó döntő rövidítés.



Ebben a magyar, cseh duó főként Hlavackova - aki 2012-ben már elvesztett egy vb-döntőt - kiváló röptéivel 4-0-ra, majd 7-3-ra elhúzott. Innen már magabiztosan őrizték előnyüket, s végül 1 óra 31 perc alatt megnyerték a döntőt.



"A sírból hoztuk vissza a meccset, nagyon elégedett vagyok a játékunkkal. A szuper tie-breakben is megmutattuk, hogy milyen jók voltunk az egész évben" - mondta a közvetlenül a meccs után adott nyilatkozatában a magyar játékos, hozzátéve, alig várja, hogy a magasba emelhesse a Martina Navratilova Kupát, amelyet aztán a névadó csehszlovák-amerikai sztártól vehetett át.



Ünnepi beszédében később Babos kiemelte, hogy az ellenfél kiválóan játszott a mérkőzés elején, és a legjobbjukat kellett nyújtaniuk ahhoz, hogy legyőzzék Bertenséket.



"Köszönöm az edzőmnek és a családomnak is, és remélem, jövőre is itt leszek" - tette hozzá a magyar teniszező.



Később a saját honlapján a soproni teniszező úgy fogalmazott, hihetetlen, elképesztő élmény számára a világbajnoki cím. "Büszke vagyok és örülök, remélem, hogy még sok ilyen csúcspont lesz a pályafutásom során" - mondta Babos.



Mint kifejtette, annak is örül, hogy ilyen nagy nyomás alatt így teljesített. "Szerintem jól ment, sokat tudtam segíteni a társamnak is. Fantasztikus, hogy így tudtunk játszani a szuperrövidítésben, elképesztően agresszívak voltunk" - nyilatkozta.



Babosnak 2015-ben egy győzelem és két vereség volt a mérlege a vb-csoportkörben a francia Kristina Mladenovic oldalán, míg tavaly a negyeddöntőben búcsúzott a kazah Jaroszlava Svedovával. Idén újra egyenes kieséses rendszerben bonyolították le a párosversenyt Szingapúrban.



Ami a múltat illeti, Temesvári Andrea 1984-ben és 1985-ben egyesben, míg Babos 2015-ben és tavaly párosban játszhatott a négy közé jutásért a WTA-világbajnokságon. Ez akkor egyiküknek sem sikerült, ami azt jelenti, hogy az idén Babos volt az első magyar a vb elődöntőjében, majd ennélfogva a fináléban is.