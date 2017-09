Babos Timi elveszítette az egyes döntőt, párosban győzött Kanadában

Babosék párosa nyerte a finálét



A Babos Tímea, Andrea Hlavackova magyar, cseh duó nyerte a kanadai Québecben rendezett, 227 ezer dollár (57 millió forint) összdíjazású keménypályás női tenisztorna párosversenyének döntőjét. Az első helyen kiemelt európai kettős 51 perc alatt, két sima szettben győzte le vasárnap a Bianca Andreescu, Carson Branstine kanadai duót. Ez volt a jelenlegi legjobban jegyzett magyar teniszező huszadik döntője párosban WTA-tornán, és a 13. sikere. Babos Tímea korábban, az egyes fináléjában - ugyancsak vasárnap - három játszmában kikapott a belga Alison Van Uytvancktól.



"Ez a nap is nagyon hosszú volt, nem volt egyszerű. A páros nagyon fontos volt a szingapúri világbajnokság szempontjából. Ez volt a cél, a tornagyőzelem, és teljesítettünk, nagyon örülünk neki" - nyilatkozta saját honlapján Babos. Az egyesről elmondta, sajnálja az elveszített döntőt, de ha a hét elején elfogadta volna a fináléba jutást. Hozzátette, utólag egy kicsit mérges és szomorú, mert a kezében volt az esély. "Úgy érzem, ez nagyon jó eredménynek tekinthető. Nehéz és sok mérkőzésem volt, ez is nehezítette a dolgomat" - fogalmazott Babos. Eredmények (a torna honlapjáról): páros, döntő: Babos, Hlavackova (magyar, cseh, 1.)-Andreescu, Branstine (kanadai) 6:3, 6:1 korábban: egyes, döntő: Van Uytvanck (belga, 7.)-Babos Tímea (3.) 5:7, 6:4, 6:1.



Korábban



Az első szettben már 5:4-nél is volt egy játszmalabdája a harmadik helyen kiemelt magyar játékosnak, de végül 6:5 után tudott előnybe kerülni. A folytatásban 1:0-nál hat lehetősége volt, hogy elvegye ellenfele adogatójátékát, de nem járt sikerrel, és a hetedikként rangsorolt Van Uytvanck szoros csatában egyenlített. A harmadik játszma meglepően egyoldalú volt: a világranglista 98. helyén álló belga teniszező simán nyert.



Ez volt a WTA rangsorában jelenleg 63. Babos ötödik döntője WTA-tornán, a mérlege két győzelem és három vereség. Van Uytvanck az első fináléját játszotta. A legjobb magyar női játékos - a cseh Andrea Hlavackova oldalán - később a párosok döntőjében is érdekelt lesz. Eredmény (a torna honlapjáról): egyes, döntő: Van Uytvanck (belga, 7.)-Babos Tímea (3.) 5:7, 6:4, 6:1 később: páros, döntő: Babos Tímea, Andrea Hlavackova (magyar, cseh, 1.)-Bianca Andreescu, Carson Branstine