Bajnokok Ligája - Kettős győzelemmel nyolc között a Real és a Bayern

A nápolyi szurkolók közül nagyjából tízezren már öt órával a Real elleni visszavágó kezdete előtt elfoglalták helyüket a Stadio San Paolóban, hogy aztán a kezdő sípszóra teljesen megteljen az aréna.



A Napoli kezdte jobban a találkozót, az első negyedórában szinte csak az olaszoknál volt a labda, a madridiak a visszatérő Cristiano Ronaldo, Gareth Bale páros révén elsősorban az ellentámadásokból tudtak veszélyt kialakítani a hazai kapu előtt.



A nápolyi fölény a 24. percben érett góllá, a belga Dries Mertens találatával elérhető közelségbe került a házigazdák számára a továbbjutás. Négy perccel később Ronaldo a kapufát találta el, a 38. percben Mertens ugyanezt tette, de a szünetig már nem változott az állás.



A második játékrész elején Sergio Ramos két gyors góllal nyugtatta meg a Real Madrid szurkolóit, ráadásul mindkettőt szöglet után fejelte: a Real csapatkapitányának ez volt a 67. és 68. gólja a csapat színeiben, ezekből 45-öt szerzett fejjel. A legvégén Álvaro Morata állította be a végeredményt (1-3).



A Real sorozatban 47. mérkőzésén talált a hálóba, ezzel tovább javította a klubrekordot, ami egyben spanyol csúcs is.



A londoni mérkőzést annak ellenére nagy lendülettel kezdte az Arsenal, hogy az első találkozót a Bayern München nyerte 5-1-re. A hazaiak Theo Walcott révén meg is szerezték a vezetést, de a szünet után a Laurent Koscielny szabálytalansága miatt megítélt büntetőből Robert Lewandowski egyenlített, ráadásul a francia védőt kiállította a játékvezető.



Emberelőnyét hamar gólokra váltotta a Bayern, és mivel Arjen Robben és Douglas Costa is betalált, Arturo Vidal pedig duplázott, a németek ugyanúgy 5-1-re győztek, mint az első meccsen.



A negyeddöntő sorsolását jövő pénteken rendezik.



Eredmények, nyolcaddöntő, visszavágók:

Napoli (olasz)-Real Madrid (spanyol) 1-3 (1-0)

gólszerzők: Mertens (24.), illetve Ramos (52., 57.), Morata (91.)



Továbbjutott: a Real Madrid, kettős győzelemmel, 6-2-es összesítéssel.



Arsenal (angol)-Bayern München (német) 1-5 (1-0)

gólszerzők: Walcott (20.), illetve Lewandowski (55., tizenegyesből), Robben (68.), Costa (78.), Vidal (80., 82.)

kiállítva: Koscielny (53., Arsenal)



Tj.: a Bayern München, kettős győzelemmel, 10-2-es összesítéssel.