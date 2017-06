Befenyítették a súlyemelőket - A tokiói olimpia a tét

A Nemzetközi Súlyemelő Szövetséget (IWF) figyelmeztetésben részesítette a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) a sportág doppingfertőzöttsége miatt.



Thomas Bach NOB-elnök arról számolt be a szervezet pénteken tartott végrehajtó bizottsági ülését követően, hogy a súlyemelést ki is zárhatják a 2024-es játékokról, amennyiben az IWF idén decemberig nem dolgoz ki hatékony programot a dopping elleni harcra.



A német sportvezető úgy fogalmazott, a súlyemelés "masszív doppingproblémával" küzd.

A figyelmeztetés mellett másik fronton is kisebb vereséget szenvedett el a sportág, ugyanis a 2020-as, tokiói játékokra eggyel csökkentették a férfi súlycsoportok számát, így mindkét nemnél hét-hét aranyérmet osztanak majd a japán fővárosban.



Az IWF múlt hétfőn tartotta tisztújító kongresszusát Bangkokban, ahol Aján Tamást újabb négy évre megerősítették elnöki tisztségében, amelyet 2000 óta lát el.