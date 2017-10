Belga szakember a magyar válogatott új szövetségi kapitánya

OEmbed tartalom: https://www.facebook.com/magyarlabdarugoszovetseg/posts/1918346551523803

Leekens játékos korában többször nyert belga bajnoki címet, volt belga kupagyőztes, tagja volt hazája válogatottjának, és az FC Brugge játékosaként szerepelt BEK- és UEFA Kupa-döntőben is - írja az mlsz.hu . Több mint háromszáz ligamérkőzésen és 40 nemzetközi összecsapáson vett részt.Edzőként Belgiumban klubcsapataival nyert belga bajnokságot és kupát is, munkáját az év edzője címmel ismerték el. Kétszer volt a belga válogatott szövetségi kapitánya, irányításával jutott ki a nemzeti csapat az 1998-as franciaországi világbajnokságra, 2010-2012 között pedig ő rakta le a mai belga válogatott alapjait, olyan játékosokkal, mint Hazard, De Bruyne vagy Lukaku. Legutóbbi eredményeit a tunéziai, majd az algériai labdarúgó-válogatott élén érte el: Tunéziát a 2015-ös, Algériát a 2017-es kontinenstornán irányította.Georges Leekens a válogatott novemberi két mérkőzése után veszi át a nemzeti csapat irányítását, ezekért a találkozókért – az elnökség korábbi döntése értelmében – Szélesi Zoltán lesz a felelős.A magyar férfi labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya kinevezését követően a Telkibe meghirdetett sajtótájékoztató keretében mutatkozik be a sajtó képviselőinek, 14 órától.A sajtótájékoztatón Csányi Sándor mindenekelőtt megköszönte Bernd Storck munkáját.Az elnök azt mondta, csak néhány jelölttel tárgyaltak, és nem igaz, hogy egy elutasítás után jutottak Leekens kinevezésére. A belga szakember Csányi szerint mindvégig a legesélyesebb jelöltek között volt.Herczeg Andrással valóban tárgyalt az MLSZ, hogy elvállalná-e a kapitányi posztot, a többi, elutasításról szóló sajtóhírt az MLSZ elnöke cáfolta.Leekens a felnőtt válogatott és az U21-es csapat kapitánya lesz, a Storck által korábban betöltött sportigazgatói poszt megszűnik.Az új kapitány magyarul köszöntötte a sajtótájékoztató résztvevőit, aztán angolul folytatta. Beszédében kiemelte, hogy szeretne együttműködni a klubokkal is.