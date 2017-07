BL-selejtező: Egygólos hátrányba került a Honvéd Izraelben

A Budapest Honvéd 2-1-re kikapott szerdán az izraeli Hapoel Beer-Seva vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező második fordulójának első mérkőzésén.



Az izraeli csapat már az első félidőben vezetést szerzett, a második elején pedig megduplázta előnyét, de a kispestiek olasz légiósa, Davide Lanzafame a 63. percben szép fejessel szépített.



Az előző szezonban az Európa Ligában a legjobb 32 közé jutott hazaiaknál a magyar válogatott Korhut Mihály végigjátszotta a találkozót.



A visszavágót egy hét múlva zárt kapuk mögött a Bozsik Stadionban rendezik.



Bajnokok Ligája-selejtező, 2. forduló, első mérkőzés:

Hapoel Beer-Seva (izraeli) - Budapest Honvéd 2-1 (1-0)



Berseba, v.: Andreas Ekberg (svéd)

gólszerzők: Miguel Vitor (35.), Einbinder (52.), illetve Lanzafame (63.)

sárga lap: Tzedek (69.), illetve Lovric (34.), Laczkó (70.)



Hapoel Beer-Seva:



Haimov - Bitton, Miguel Vitor, Tzedek, Korhut - Radi (Ghadir, 65.), Ogu, Einbinder - Melikson (Ohana, 81.), Sahar (Barda, 71.), Nwakaeme



Budapest Honvéd:



Gróf - Ikenne-King, Lovric, Baráth, Laczkó (Bobál D., 73.) - Pölöskei (Danilo, 69.), Kamber, Gazdag - Lanzafame, Eppel, Nagy



Kiegyenlített játékot hozott az első negyedóra. Noha az izraelieknél volt többet a labda, ez helyzetekben nem nyilvánult meg és a Honvéd sem adta fel a támadások lehetőségét, sőt a legveszélyesebb szituációt Davide Lanzafame szabadrúgása jelentette. A huszadik perctől aztán fölénybe került a Hapoel Beer-Seva, de a kispesti védők nagyszerű szereléseket mutattak be fontos pillanatokban, így Grófnak továbbra sem volt komoly dolga. Amikor a Honvéd ismét egyenrangú ellenfele lett riválisának, akkor mégis gólt kapott: egy bal oldali szabadrúgást követően Miguel Vitor fejelt védhetetlenül a kapu jobb oldalába.



A folytatás rosszul indult: a tavaly az Internazionalét kétszer is legyőző izraeliek egy gyönyörű góllal növelték előnyüket, Einbinder sarokkal talált be. A Honvéd ekkor sem roppant össze, sőt Lanzafame nagyszerű fejesével szépített. A hátralévő időben mindkét gárda vezetett ígéretes akciókat, de újabb gól nem született, így a jövő szerdai visszavágó éles küzdelmet ígér.