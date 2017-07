BL-selejtező: továbbjutott a BATE és a Vardar

A BATE Boriszov és a Vardar Szkopje is továbbjutott a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójából kedden.



A fehérorosz és a macedón csapat is 1-1-es döntetlent játszott a párharca első mérkőzésén, a visszavágót pedig 3-1-re megnyerte. A BATE idegenben, a Vardar pedig házigazdaként győzött a visszavágón.



Bajnokok Ligája-selejtező, 2. forduló, visszavágók:



Alaskert (örmény)-BATE Boriszov (fehérorosz) 1-3 (1-1)



Továbbjutott: a BATE Boriszov 4-2-es összesítéssel.

Vardar Szkopje (macedón)-Malmö (svéd) 3-1 (0-1)



Tj.: a Vardar Szkopje 4-2-es összesítéssel.



korábban:



Asztana (kazah)-Spartaks Jurmala (lett) 1-1 (0-0)



Tj.: az Asztana 2-1-es összesítéssel.



később:



Samtredia (grúz)-Qarabag (azeri) 19.00 (az első mérkőzésen: 0-5)

The New Saints (walesi)-HNK Rijeka (horvát) 19.00 (0-2)

Víkingur (feröeri)-Hafnarfjördur (izlandi) 19.00 (1-1)

Buducnost Podgorica (montenegrói)-Partizan Beograd (szerb) 20.45 (0-2)



szerdán játsszák:



Dudelange (luxemburgi)-APOEL (ciprusi) 18.00 (0-1)

Rosenborg (norvég)-Dundalk (ír) 19.15 (1-1)

FC Köbenhavn (dán)-Zilina (szlovák) 19.30 (3-1)

Kukesi (albán)-Sheriff (moldovai) 19.30 (0-1)

Ludogorec (bolgár)-Zalgiris (litván) 20.00 (1-2)

Maribor (szlovén)-Zrinjski (bosnyák) 20.15 (2-1)

Salzburg (osztrák)-Hibernians FC (máltai) 20.30 (3-0)

Celtic Glasgow (skót)-Linfield (északír) 20.45 (2-0)

Legia Warszawa (lengyel)-IFK Mariehamn (finn) 20.45 (3-0)

BUDAPEST HONVÉD - Hapoel Beer-Seva (izraeli) 21.15 (1-2)