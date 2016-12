Borkai: a jövőben is sikerágazat lesz a magyar sport

Borkai Zsolt az MTI-nek nyilatkozva ezt a kijelentését azzal támasztotta alá, hogy a riói olimpián szerzett 15 érem mutatja: a magyar sportban még mindig ott az erő. Hozzátette: a jövőben stabilabb lesz a hazai sportirányítás rendszere, és ehhez mint az olimpiai sportágakkal és élsporttal foglalkozó köztestület a MOB a jövőben is minden segítséget megad.



A sporttörvény módosításával a szervezeti rendszer megváltozott formában működik tovább január elsejétől. Ez legfőképpen azt jelenti, hogy a MOB eddigi tagozatai önálló köztestületként, külön alapszabállyal, saját vezetőséggel működnek tovább. A változás nyomán a szintén köztestületté váló MOB eddigi jogosultságait jelentős mértékben elveszíti, s alapfeladatainak döntő része, így a pénzelosztó szerep is visszakerül az állami sportirányításhoz, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportállamtitkárságához, amelyen keresztül a sport állami finanszírozása egyetlen csatornán keresztül valósul meg.



"Nem éltem és élem meg tragikusan az új helyzetet, a most 121 éves MOB történetében korábban is előfordult már hasonló, létezett nagy önállósággal, sok jogosítvánnyal, és megesett, hogy kisebb hatáskörrel bírt" - mondta Borkai Zsolt, hozzáfűzve, hogy ezúttal a 2012 előtti helyzet állt vissza.



"Amikor MOB-elnök lettem, olyan tevékenységet vállaltam, amilyenbe január elsejétől is belekezdünk. Tulajdonképpen semmivel sem más, ezért számomra nem furcsa a mostani helyzet" - jelentette ki.



Borkai Zsolt továbbra is a MOB elnöke akar lenni, s úgy fogalmazott: biztos, hogy újraindul a posztért.



"Véleményem szerint - folytatta - a MOB büszke lehet arra a munkára, amit elnökségem alatt végzett, hiszen ebben az időszakban alakult ki 16 sportágnak a kiemelt támogatása, a szövetségekkel együtt készítettük el a középtávú koncepciót, ami alapján a kormányzat megadta azt a nagyon komoly anyagi támogatást, amelynek folyósítása effektíve három éven keresztül zajlott a MOB keretein belül" - fogalmazott.



Borkai Zsolt elmondta, hogy a MOB-ban januártól a sportszakmai munka kerül előtérbe, s miután Budapest 2024-ben olimpiát szeretne rendezni, az ezzel kapcsolatos feladatok rajtuk keresztül valósulnak meg, mint ahogy bőven adódnak számukra teendők a 2017-es EYOF-fal kapcsolatosan is, különösen, hogy a nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválnak Győr lesz a házigazdája.



A közeljövőről szólva egyértelműnek nevezte, hogy most pihennie kell, de hozzátette: az ünnepek után, januártól újult erővel folytatja a munkát a MOB-ban.



A kérdésre, hogy mit kíván a magyar sportnak 2017-re, így felelt: "Sikereket és kevés konfliktust!"