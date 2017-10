Botrány volt az öltözőfolyosón az Újpest-Videoton mérkőzés után

A székesfehérvári klub közleménye szerint rasszista incidens, majd károkozás történt szombaton az Újpest-Videoton élvonalbeli labdarúgó-mérkőzés után a Szusza Ferenc Stadion öltözőfolyosóján. Az Újpest FC vasárnap cáfolta a székesfehérváriak állításait.



A Videoton FC honlapján megjelent közlemény szerint "a hazaiak egyik játékosa megalázó, rasszista jelzővel sértegette az eredmény miatt amúgy is ideges Ezekiel Hentyt, aki ezt követően elveszítette a fejét, és kárt okozott a létesítményben".



Hozzátették, hogy Kovács Zoltán sportigazgató a helyszínen szóban elnézést kért, ezt írásban is meg fogják erősíteni, az okozott kárt pedig megfizetik.



"Bízunk benne, hogy mindenki más is vállalja a felelősséget a mai mérkőzésen történtekért, és a jövőben nem fordulnak elő hasonló esetek a magyar futballpályákon" - írták a fehérváriak. Egyben reményüket fejezték ki, hogy a magyar szövetség (MLSZ) az esetet alaposan, tényszerűen kivizsgálja majd.



Vasárnap délután kiadott közleményében az Újpest FC cáfolta a székesfehérváriak állításait, és kiemelte, hogy határozottan elutasít mindenfajta rasszizmussal kapcsolatos cselekedetet.



Mint kifejtették, Ezekiel Henty a levonulás során belerúgott egyet a játékoskijáróban található vasajtóba, ezért a biztonsági szolgálat egyik tagja rászólt. A fehérváriak nigériai légiósa azt gondolta, a mögötte érkező hazai játékos figyelmeztette, és ekkor követte el a sportszerűtlen és agresszív cselekménysorozatot - olvasható a lila-fehérek honlapján.



"Nem hangzott el az a mondat, amire hivatkozással a fehérváriak nigériai játékosa szó szerint csapatunk egyik tagja torkának esett úgy, hogy később négyen szedjék le őt a játékosunkról" - áll az újpestiek közleményében, amelyben az is szerepel, hogy teljes mellszélességgel kiállnak Bojan Sankovic mellett, és visszautasítanak mindenfajta rágalmat, sérelmezést. Az Újpest szerint "egy magyar válogatott kerettag Videoton játékos úgy jött be a játéktérről, hogy maga kiabálta saját vezetőinek, csapattársainak, hogy ha a tettekért a külföldi csapattársai nem kapnak büntetést, nem veszi fel többé a piros-kék mezt".



A hangosbemondó már a mérkőzés közben figyelmeztette a hazai szurkolókat, akik közül többen is rasszista megnyilvánulásokkal sértegették a vendégek színes bőrű játékosait. Solymosi Péter játékvezető végül nem függesztette fel a találkozót, amely a körülményekhez képest rendben befejeződött - bár az utolsó percekben egy hazai néző egy WC-tetőt dobott a pályára - és 2-2-es döntetlennel zárult.