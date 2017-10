Botrány volt az öltözőfolyosón az Újpest-Videoton mérkőzés után

A székesfehérvári klub közleménye szerint rasszista incidens, majd károkozás történt szombaton az Újpest-Videoton élvonalbeli labdarúgó-mérkőzés után a Szusza Ferenc Stadion öltözőfolyosóján.



A Videoton FC honlapján megjelent közlemény szerint "a hazaiak egyik játékosa megalázó, rasszista jelzővel sértegette az eredmény miatt amúgy is ideges Ezekiel Hentyt, aki ezt követően elveszítette a fejét, és kárt okozott a létesítményben".



Hozzátették, hogy Kovács Zoltán sportigazgató a helyszínen szóban elnézést kért, ezt írásban is meg fogják erősíteni, az okozott kárt pedig megfizetik.



"Bízunk benne, hogy mindenki más is vállalja a felelősséget a mai mérkőzésen történtekért, és a jövőben nem fordulnak elő hasonló esetek a magyar futballpályákon" - írták a fehérváriak. Egyben reményüket fejezték ki, hogy a magyar szövetség (MLSZ) az esetet alaposan, tényszerűen kivizsgálja majd.



A hangosbemondó már a mérkőzés közben figyelmeztette a hazai szurkolókat, akik közül többen is rasszista megnyilvánulásokkal sértegették a vendégek színes bőrű játékosait. Solymosi Péter játékvezető végül nem függesztette fel a találkozót, amely a körülményekhez képest rendben befejeződött és 2-2-es döntetlennel zárult.