Bravúr kell a legjobb nyolcért - Magyarország-Franciaország 11-14 a szünetben (ÉLŐ)

Női kézilabda-világbajnokság, Németország, nyolcaddöntő

Magyarország - Franciaország - (11-14)



30. perc - Lukács a vonalra lép, e miatt elveszik tőlünk. A franciák kényelmesen támadhatnak még egyet a szünetig: szerencsére Lacrabere labdája magas a szélre, így ér véget az első félidő. Nincs minden veszve, hiszen többször is vissza tudtunk jönni háromgólos hátrányból, de ekkor mindig robbantottak a franciák.



29. perc - Háfrát sáncolják, majd egy támadóhiba után Dembele a kontrával, Bíró is tehetetlen, 11-14.



28. perc - Ez most mellé megy Klivinyitől, majd Pineau az üres kapunkba ível, 11-13.



27. perc - Lukácsnak megy a labda a jobb szélre, ő pedig elpattintja a hosszú alsóba, 11-11! Pineau középen tör be, és lő a jobb alsóba, 11-12.



26. perc - Háfra most sem ijed meg, és bátran elindul - pontos a befejezése is a bal sarokba, 10-11. A kapufa után megvan a kipattanó, de Háfrát kiküldik két percre, így emberhátrányban támadhatunk.



25. perc - Támadófault miatt elveszik a labdát tőlünk a montenegróiak, majd kicsit visszaad valamit Fortuna a franciáknak, ez most becsúszik Bíró alatt, 9-11.



24. perc - Edwige indul el középen, és talpról bombáz a léc alá, 9-10.



23. perc - Zaadi megint Landrenak beállóba, de ő ma nem tud kifogni Bíró Blankán, jöhetünk az egyenlítésért. Kovacsics kissé takarásból, meglepi Leynaud-t, akiről megint bepattan, 9-9! Időt kérnek a franciák!



22. perc - Szöllősi-Zácsik talpról, lendületből lő - Leynaud lábáról bepattan a léc alá, visszajövünk megint egyre, 8-9.



21. perc - Most Mayert látják szabálytalannak, nem ő kap hetest. Visszajön Szekeres, de most már figyelnie kell. Lacrabere bepattintja Landre-nek, de Bíróban elakad ez is, bravó!



20. perc - Bíró jól lépett vissza a rövidre, megvan ez a labda is neki.



19. perc - Schatzlnak nem számít honnan, Leynaud-nak bedobja a rövidbe, éppen egy labdányi hely volt, 7-9.



18. perc - Mayer szállít egy hetest, amihez Kovács jön: Leynaud azonban fent hagyja a bal lábát, amibe Kovács belelövi, kimarad a második hetesünk is. Lacrabere kissé kiszorított helyzetből is bedobja Bíró lába alatt - ráadásul Szekerest kiállítják ismét, neki a második két perce, 6-9.



17. perc - Ez lesz az, megint egy labdaszerzés utáni indítás, amit Bódi az üres kapuba dobhat, miután Leynaud kissé fölöslegesen jön ki a kapujából, 6-7! Bíró fogja Niakaté ziccerét, majd hosszú az indítás Bódinak - az ő helyén érkezik Houette, aki nem ront ziccerből, 6-8.



16. perc - Most megszerezzük, Schatzl pedig mehet a balszélen, ő pedig eddigi vb-formáját hozza, és bepattintja Leynaud-nak, 5-7.



15. perc - Zaadi állítja vissza a háromgólos francia előnyt, 4-7. Belemenés miatt elveszik a labdát tőlünk.



14. perc - Kovács eljut a hatosig, de lövése középre érkezik, Darleaux fogja könnyedén. Bíró is zárkózik a kollégához, majd Kovacsics elindul középen, és nincs, aki megállítsa, 4-6.



13. perc - Dancette marad lent, akit végül letámogatnak a pályáról. Szöllősi-Zácsik a kapufát találja el kintről, de megvan a labda. Időt kér Kim Rasmussen.



12. perc - Emberhátrányban szerzünk gólt, miután Kovacsics megy be bátran két ember között, 3-6. Lejár Szekeres kiállítása, Lacrabere lehúzza Dancette-nek, de Bíró fejéről oldalra csúszik a labda.



11. perc - Klivinyi pattintását lefülelik, majd indulnak a franciák, Ayglon az üres kapuba dobhatja, miután Bíró lejött, 2-6.



10. perc - Szekeres nem engedi el időben a beállót, ez két perc és hetes. Lacrabere bepattintja Bíró lába alatt, 2-5.



9. perc - Szucsánszki vállalja el a kilencesről, de nem talál kaput. Most jól működött a falunk, de Klivinyinél támadófaultot fújnak a játékvezetők.



8. perc - Zaadit fogja meg Szucsánszki, még támadhatnak a franciák, akik közben kiegészültek. Dancette kap labdát a jobb szélen, aki be is húzza ezt a rövid sarokba, 2-4.



7. perc - Szépen lefüleljük a bejátszást, de Szucsánszki indítása hosszú Bódinak.



6. perc - Kovacsicsnak jár a sárga, kettős emberhátrányban támad Franciaország. Jó a blokk az átlövésnél, viszont nincs belőle lerohanás. Bódinak a húzás, aki kilövi a jobb felsőt, 2-3.



5. perc - Klivinyit teríti le Landre, ez két perc, szigorú ítélet a montenegrói játékvezetőtől. Emberelőnyben folytatjuk, Szucsánszkit is megállítják. Görbicz Schatzl-t játsza meg a bal szélen, akit Dancette billent ki, ez hetes és két perc. Görbicz azonban kihagyja a hetest.



4. perc - Ayglon előtt van terület, ő pedig ki is használja egy gólra, 1-3. Klivinyi lövését fogja Darleaux, de még támadhatunk: Kisfaludy ugyan labdát kap, de nem tud vele kapura fordulni, majd Niombla ellépi.



3. perc - Klivinyi szerzi a mieink első gólját, egy testcsel után pattintja be a francia kapuba, 1-2.



2. perc - Bódi előtt nincs hely felkanyarodni, majd Görbicz talpról engedi el, de ez nem talál kaput. Niombla felmegy a szaggatottról, Bíró csak beleérni tud, 0-2.



1. perc - Test mellől lő Ayglon, Bíró lábai között ez becsúszik, 0-1.



1. perc - A franciák kezdték a meccset.



17.26 - "Ebben a fázisban még sebezhetőbbek, el lehet kapni őket, ha gondolatban már egy hajszálnyit is a következő meccsen járnak. Ha csak tízszázaléknyit visszaesnek emiatt, mi meg tudunk javulni húszat, akkor képesek vagyunk meglepni őket – de ehhez a legjobbunkat kell nyújtanunk" - fogalmazott a Nemzeti Sportnak a találkozó előtt Kim Rasmussen.



17.21 - Köszöntjük olvasóinkat, sorsdöntő meccs vár a mieinkre, hiszen a tavalyi olimpia ezüstérmesét, Franciaországot kellene megállítania a magyar válogatottnak ahhoz, hogy ott legyen a legjobb nyolc között! Ami mindenképp pozitív, hogy Görbicz vállalta a játékot, és ott van a mai keretben!



Korábban írtuk:



Véget ért a csoportkör a németországi női kézilabda-világbajnokságon, vasárnap már a nyolcaddöntőkkel folytatódik a torna. A magyar válogatott zsinórban három győzelemmel zárta a csoportkört, miután pénteken a cseheket is legyőzte. - Az a helyzet, hogy annyira a tökéletességre törekszem, hogy általában nem tudok felhőtlenül örülni a győzelemnek. Most például azon jár az eszem, hogy kijavítsuk a visszafutásunkat, ezért elfeledkezem azokról a dolgokról, amiket jól csináltunk. De ilyen az edzői szakma, próbálok mindenben segíteni a játékosaimnak. Nem mindig sikerült felgyorsítani a játékunkat annyira, amennyire szerettük volna. Mindenki próbálta a legjobbját adni, harcolni, és végre dobtunk gólokat beállóból is - fogalmazott a pénteki győzelem után Kim Rasmussen szövetségi kapitány.



Franciaország az A csoport második helyén végzett: egyetlen vereségét a nyitófordulóban a szlovénektől szenvedte el. Ami érdekesség lehet a gallokkal kapcsolatban, hogy az összes csapatot figyelembe véve a második legkevesebb gólt kapták, öt meccsen mindössze 98-at, (ez 19,6-os átlagot jelent), ennél jobbat csak a németek tudtak produkálni, akik 95 kapott góllal zártak. Az igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy pont nélkül kieső Paraguay-tól csak 13-at kaptak, míg a csoportkör utolsó fordulójában a már biztos csoportelső románok sem szakadtak meg a franciák ellen.



A legutóbbi olimpia ezüstérmese ellen utoljára hét éve, 2010 decemberében tudtunk nyerni: akkor az Európa-bajnokság csoportkörében 21-18-ra győztünk, azóta egy barátságos meccsen való döntetlen mellett 2014-ben az ötödik helyért vívott Eb-meccsen találkoztunk velük, ott egy góllal, 26-25-re kikaptunk.