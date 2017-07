Budapesté a 2024-es rövidpályás úszó vb

Budapest rendezheti a 2024-es rövidpályás úszó-világbajnokságot.



A vizes sportokat összefogó nemzetközi szövetség (FINA) a magyarországi 17. vizes világbajnokság alatt, hétfőn döntött arról, hogy a 25 méteres medencés vb-nek 2022-ben az oroszországi Kazany, két évvel később pedig a magyar főváros lehet a házigazdája.



Kazany részéről Vlagyimir Leonov, tatár sportminiszter, magyar részről pedig Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere írta alá az erről szóló megállapodást a FINA-val.



Ennek a döntésnek az eredményeképpen tovább bővült a Budapesten rendezendő vizes világesemények sora, ugyanis jövőre junior szinkronúszó-világbajnokságnak, 2019-ben junior úszó-világbajnokságnak ad otthont a Duna Aréna, 2020-ban pedig az úszók, vízilabdázók, szinkronúszók és műugrók Európa-bajnokságát rendezik meg a fővárosban.



Balog Zoltán hangsúlyozta, megtérül a befektetés, amelyet a kormány és a főváros vezetése is beletett a vizes sportokba, főként a "gyöngyszemnek" számító Duna Arénába, amely így nem egy egyszeri alkalomra készült el.



A rövidpályás világbajnokságok rendezésére tavaly szeptemberben kellett jelezni a pályázási szándékot, a végső megmérettetésre Hongkong, Tajvan, Oroszország és Magyarország maradt versenyben.



Gyárfás Tamás, a FINA alelnöke már korábban jelezte, amennyiben nem Budapest neve kerül elő valamelyik borítékból, akkor lemond posztjáról. Hozzátette, a fantasztikus Duna Arénának minél több nagy nemzetközi versenyre van szüksége ahhoz, hogy megfelelően kihasználják.



A most zajló világbajnokságról Cornel Marculescu, a FINA ügyvezető igazgatója elmondta, már néhány nap alatt bebizonyosodott, hogy a lehető legjobban döntöttek, amikor Budapest kapta meg a vb rendezését. Hozzátette, a helyszínek gyönyörűek, a szurkolók - akik rendre megtöltik a lelátókat - pedig fantasztikusak.



Seszták Miklós fejlesztési miniszter, a szervezőbizottság elnöke a bejelentés utáni sajtótájékoztatón köszönetet mondott a bizalomért, hogy Budapest újra bizonyítási lehetőséget kapott. Hozzátette, biztos benne, hogy 2024-ben is sikeres világbajnokságot tudnak majd rendezni, ehhez pedig minden alap megvan, hiszen kell infrastruktúra, illetve a tapasztalat is egy nagy világverseny szervezéséhez.



Szabó Tünde sportért felelős államtitkár kiemelte, ez egy újabb nagy lépés, mert a kormány 2010-ben azt tűzte ki céljául, hogy minél több nagy nemzetközi versenyt rendezzen Magyarország.



Fürjes Balázs kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos szerint a világbajnokságot nem önmagában a világbajnokság miatt rendezték meg, hanem mindaz, ami a vb-ért történik, Budapestet teszi még szebb, élhetőbb várossá. Megjegyezte, a Duna Arénát a terveknek megfelelően így is visszabontják, azaz 6500 néző várja majd a rövidpályás úszó-vb résztvevőit.



Gyárfás Tamás röviden csak annyit mondott: "Maradok".