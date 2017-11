Chipet is épít a 2018-as vb labdájába, a Telstar 18-ba az Adidas

A játékszer az 1970-es mexikói világbajnokságon használt Telstar megújított változata, fekete-fehér, de már modernizált formájú paneleket tartalmaz.



A nemzetközi szövetség (FIFA) honlapjának beszámolója szerint az NFC chip okostelefonnal is összeköthető, és személyre szabott információkat, exkluzív tartalmakat biztosít a felhasználók számára. A helymeghatározó funkciónak köszönhetően a labdára vonatkozó pontos részletek is lehívhatók belőle, például annak megállapításához, hogy átjutott-e a gólvonalon.



"Szerencsém volt, hogy egy kicsit korábban megismerkedhettem ezzel a labdával, és gyakorolhattam vele. Kedvelem az új külsőt, a színeit, szóval az egészet" - nyilatkozta Lionel Messi.



A labda a gyepszőnyegen szombaton mutatkozik be a moszkvai Oroszország-Argentína barátságos mérkőzésen.