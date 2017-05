Csisztu Zsuzsa bekerült az AIPS vezetésébe

Csisztu Zsuzsa bekerült a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) vezetésébe.



A Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) első alelnöke, a MOB tagja az AIPS 80., tisztújító közgyűlésén - amelyen 110 tagország képviseltette magát - a dél-koreai Pjongcsangban a 24 tagú testület két női tagjának egyike lett a kenyai alelnök, Evelyn Watta mellett - írta az MSÚSZ Facebook-oldalán, amely szerint Csisztu Zsuzsa pénteken részt vesz az AIPS új végrehajtó bizottságának első ülésén, s bejelenti, hogy az MSÚSZ kész vendégül látni a testület egyik ülését és az AIPS-kongresszust is a most kezdődő négyéves ciklus ideje alatt.



Szerdán Szöllősi Györgyöt, az MSÚSZ elnökét az AIPS európai szekciójának elnökségébe választották be.



Az AIPS elnöke újra - a szervezetet 2005 óta irányító - olasz Gianni Merlo lett.