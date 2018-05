Csoportos garázdaság miatt indult eljárás pécsi futballszurkolók ellen

Az esetről azt írták: a rendőrségre érkezett bejelentés szerint egy vitatott bírói döntés után a hazai szurkolók petárdákat dobtak a pályára, majd a lelátót elválasztó kapun lévő láncot leszakítva bementek a pályára.



Hozzátették, a helyi biztonsági szolgálat a játékvezetőt és a játékosokat bekísérte az öltözőépületbe, így senki nem sérült meg. A rendőrök a bejelentés után rövid időn belül helyreállították a rendet. A stadionból távozó szurkolók később megrongáltak az épületben egy falat, valamint a stadion előtt egy rendőrautót.



A rendőrök beazonosították a bűncselekmény gyanúsítottjait, és hétfőn előállítottak egy 48 éves és egy 31 éves férfit. Gyanúsítotti kihallgatásuk és a további elkövetők felkutatása folyamatban van - áll a közleményben.



Kitértek arra, hogy külön nyomozócsoportot állt fel az ügy részleteinek mielőbbi tisztázására.



A Pécsi Újság.hu tudósítása szerint a PMFC - a bajnokesélyes az NB III-ban - az utolsó percben, döntetlen állásnál gólt rúgott a Dabasnak. A bíró be is fújta a gólt, majd lesre hivatkozva nem adta meg a találatot - írta a portál. Értékelése szerint a találat győzelmet jelenthetett volna a PMFC-nek, amivel a bajnokság vége előtt bebiztosította volna magának a tabella első helyét, ezzel együtt a feljutást az NB II-be, "azonban egy súlyos és - szándékos vagy nem szándékos - bírói hibának köszönhetően az állás döntetlen maradt".



A Pécsi Újság.hu kitért arra is, hogy a PMFC közvetlen riválisa, a Tiszakécske - ugyancsak vasárnap este - győzött Hódmezővásárhelyen, így egy pont előnnyel a tabella élére ugrott.