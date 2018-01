Dakar 2018: Dési Jánost mentőhelikopterrel szállították kórházba

Dési János nagyot bukott, vállát törte a 10. szakaszon, ezzel befejezte szereplését a Dél-Amerikában zajló 40. Dakar-ralin.



A keddi versenynapot két részre osztották, Dési az elsőn 56. volt, a másodikat viszont nem tudta befejezni, mentőhelikopterrel szállították kórházba.



"Az első szakasz is nagyon nehéz volt, de érdekes, hogy nem fáradtam el rajta, nagy akarattal álltam oda a második rajtjához - idézte a nyilatkozatát az nso.hu. - Odaértem hét előtt, úgyhogy engedtek elrajtolni. Nem sokkal a rajt után azonban megtörtént a baj. Hatalmas por volt, nem láttam meg magam előtt azt a sziklát. Százzal elkaptam, és nagyon nagyot estem. Pont rá a jobb vállamra, amelyben rögtön olyan fájdalmat éreztem, hogy ordítottam egészen addig, amíg meg nem érkezett a mentőhelikopter. Az orvosok mondták, hogy kiugrott a vállam, azt visszatették a helyére, és elküldtek röntgenre, ahol kiderült, hogy el is tört."



Dési a hatodik Dakarján szerepelt, és most sérült meg először.



A motorosoknál nagy változások történtek az élbolyban kedden, amikor a mezőnynek argentínai terepen Saltából Belénbe kellett eljutnia 797 kilométert megtéve, benne 373 kilométer gyorsasági szakaszt teljesítve.



Az autósoknál a címvédő francia Stéphane Peterhansel, Jean Paul Cottret duó teljesítette leggyorsabban a távot, összetettben pedig a Carlos Sainz, Lucas Cruz spanyol kettős áll az élen.



Eredmények:



10. szakasz, Salta-Belén, 797 km (ebből gyorsasági: 373 km)

autósok (34 célba érkező):



1. Stéphane Peterhansel, Jean Paul Cottret (francia, Peugeot) 4:43:46 óra

2. Giniel de Villiers, Dirk von Zitzewitz (dél-afrikai, német, Toyota) 8:46 perc h.

3. Carlos Sainz, Lucas Cruz (spanyol, Peugeot) 13:07 p h.



Összetettben:

1. Sainz, Cruz 32:10:53 óra

2. Peterhansel, Cottret 50:35 p h

3. Nasszer Al-Attijah, Matthieu Baumel (katari, francia, Toyota) 1:12.46 ó h.



motorosok (91 célba érkező):



1. Matthias Walkner (osztrák, KTM) 4:52:26 óra

2. Pablo Quintanilla (chilei, Husqvarna) 11:35 perc hátrány

3. Gerard Farres Guell (spanyol, KTM)16:21 p h.



Összetettben:



1. Walkner 32:21:03 óra

2. Joan Barreda Bort (spanyol, Honda) 39:42 p h.

3. Kevin Benjavides (argentin, Honda) 41:23 p h.



A mezőny Perun, Argentínán és Bolívián halad keresztül, 9000 kilométert teljesít, és a végig versenyben maradók 14 szakasz után szombaton az argentínai Córdobában érnek célba. A versenyzők szerdán 485 kilométert tesznek meg a Belén-Fiambalá-Chilecito útvonalon