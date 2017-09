Davis Kupa - Győzelem párosban, a feljutás küszöbén a magyar csapat - fotók

Balázs Attila

Fucsovics Márton és Balázs Attila három szettben legyőzte Danyiil Medvegyevet és Konsztantyin Kravcsukot az oroszok elleni budapesti tenisz Davis Kupa-párharc szombati páros mérkőzésén, ezzel a magyarok 2-1-re vezetnek a párharcban, és már csak egy győzelemre vannak a világcsoportba jutástól.A Kopaszi gáton emelt ideiglenes - mintegy négyezer férőhelyes - stadionban igazi fesztiválhangulat várta a játékosokat. A kinti parkoló előtt kígyózott a kocsisor, ami komoly érdeklődésre utalt, ennek megfelelően már a kezdésre mintegy ezer néző foglalt helyet a lelátókon. Ami a résztvevőket illeti, Fucsovics a pénteki nyitányon ötszettes csatában verte meg Andrej Rubljovot, míg Balázs szintén több mint háromórás meccsen maradt alul a világranglistán őt 132 hellyel megelőző Karen Hacsanovval szemben. A túloldalon két kipihent játékos állt, mivel az egyéni rangsorban 61. Medvegyev és a 169. Kravcsuk sem lépett pályára az első napon.A 32 éves Kravcsuk gyenge szervajátékának köszönhetően csakhamar 2:0-ra elhúztak a magyarok, ám nem sokkal később Fucsovics is elbizonytalanodott, így 3:3-nál kezdődött minden elölről. Mindkét oldalon stabil adogatások következtek, egyetlen bréklabda sem adódott, így 6:6-nál jöhetett a rövidítés. Balázs remekül irányított, s társával együtt kiválóan szervált, így 48 perc alatt úgy kerültek előnybe a hazaiak, hogy a tie-breakben kettős hibát is ütöttek. A folytatásban 2:2-nél jött az újabb lehetőség, de a 21 éves Medvegyev - aki élete második DK-meccsét vívta - mindhárom bréklabdát hárította.Ugyanez nem sikerült Kravcsuknak 4:4-nél, semmi-negyven után a magyarok elvették az adogatását, majd Balázs könnyedén kiszerválta a szettet. A kétezer fősre duzzadt közönség a következő 12 gémben ismét kiegyenlített küzdelmet láthatott, mindenki hozta az adogatását, időnként szemet gyönyörködtető megoldásokkal. A harmadik játszmát lezáró rövidítésben Fucsovics hátrálva ütött rövid kereszt tenyeresével kerültek lépéselőnybe a magyarok (3-0), majd az ő csodás röptéjével lett 5-1 az állás. Kravcsuk rontásával öt meccslabdához jutott a hazai kettős, az elsőt Balázs a hálóba ütötte, majd Kravcsuk ásza faragott a hátrányon, aztán Medvegyev vágott be egy nyerő fogadást.

Fáradt, de elszánt a magyar csapat



Fucsovics Márton és Balázs Attila boldogan, de kissé fáradtan értékelte, hogy legyőzték Danyiil Medvegyevet és Konsztantyin Kravcsukot az oroszok elleni budapesti tenisz Davis Kupa-párharc szombati páros mérkőzésén, ezzel a magyarok már csak egy győzelemre vannak a világcsoportba jutástól.



Nehéz ébredés



Balázs Attila, aki pénteken 23 órakor még pályán volt, elmondta, sokat kivett belőle a Hacsanov elleni meccs: "Reggel alig bírtam kikelni az ágyból, de dolgozott az adrenalin, nagyon jól ki tudtuk használni az adódó kis lehetőségeket, és nem inogtunk meg a szervagémeknél" - elemezte a páros találkozót az MTI-nek, majd rátért a vasárnapi programra: "ezt az egy győzelmet iszonyatosan nehéz lesz megszerezni, bízom Marciban, hogy holnap az első meccsen fel tudja tenni a pontot az i-re". Fucsovics Márton is elsőként a pénteki történéseket említette: "a mai meccs elején nagyon fáradt voltam, az első két szettben nem játszottam jól, de utána átestem a holtponton, ahogy szerintem Attila is". "Mindkettőnknek nagyon jól ment a szerva, Attila sokat segített nekem a hálónál a keresztbemozgásokkal" - mondta a magyarok éljátékosa, hozzátéve, a Hacsanov elleni meccs előtt szeretne legalább nyolc-kilenc órát aludni, és akkor harcra kész lesz.



Marci tudása



Köves Gábor kapitány szerint főként annak köszönhető a szombati siker, hogy a kiélezett pillanatokban jobbak voltak a magyarok. "Párosban gyakran csak néhány labdameneten múlik a győzelem, és a fontos pontok többségét ma mi nyertük meg" - mondta. "Nagyon jó százalékban hoztuk az adogatójátékainkat is, csak egyet vesztettünk el az egész meccsen. Ami a párharc 2-1-es állását illeti, a világranglistás helyezések közötti különbség eltüntethető a DK-ban, ha mindenki kihozza magából a maximumot, emellett az ellenfél picit gyengébb a szokásosnál. Marci ráadásul a tudása alapján top 100-as játékos, sok nagy csatát látott már, remélem, holnap is bebizonyítja, hogy helyén van a szíve."



"Nem kaptunk sok esélyt"



Köves Gábor közölte, szerencse, hogy viszonylag rövid lett a páros mérkőzés, mert így a két magyar többet pihenhet a vasárnapi egyesek előtt. Igor Kunyicin megbízott orosz kapitány szerint szoros szettekben dőlt el a meccs, s ezek alakulhattak volna másként is. "Nem éltünk a lehetőségeinkkel, kihagytuk a bréklabdákat, és a szervafogadásaink is gyengék voltak. A sorsdöntő pillanatokban a magyarok jobban koncentráltak" - jelentette ki a kapitány, aki a vasárnapi programról annyit mondott: "mindig csak a következő lépésre figyelünk, Hacsanovnak meg kell nyernie az első egyest". "Mindent meg fogunk tenni a bennmaradásért." Danyiil Medvegyev is az elszalasztott lehetőségekről beszélt. "Nem kaptunk sok esélyt, a magyarok nagyon jól játszottak. A tegnapiak ismeretében nem lepett meg sem Márton, sem Attila teljesítménye. Bízom benne, hogy holnap mindkét meccs a miénk lesz" - jelentette ki. A vasárnapi program 14.30 órakor kezdődik a Kopaszi-gáton.

A negyedik meccslabdánál viszont már hibáztak az oroszok, így 2 óra 19 perc elteltével Fucsovics és Balázs ünnepelhetett. Fucsovics felszabadultan összegzett még a pályán: "Tudtam, hogy párosban jobbak vagyunk, remekül tudunk együttműködni Attilával. Remélem, hogy holnap is sokan kijönnek buzdítani minket" - mondta. A magyarok két nap után 2-1-re vezetnek, ami azt jelenti, hogy a vasárnapi két egyesből elég egyet hozniuk ahhoz, hogy 1996 után ismét a 16 csapatos elitet felvonultató világcsoportba kerüljenek. A zárónapon 14.30 órától előbb Fucsovics küzd meg az ellenfél legjobbjával, Karen Hacsanovval, majd Balázs következik Andrej Rubljov ellen.Fucsovics Márton, Balázs Attila-Danyiil Medvegyev, Konsztantyin Kravcsuk 7:6 (7-4), 6:4, 7:6 (7-4)Balázs Attila-Karen Hacsanov 6:3, 2:6, 6:7 (12-14), 1:6Fucsovics Márton-Andrej Rubljov 6:2, 6:4, 5:7, 2:6, 6:3Vasárnap: Fucsovics Márton-Karen Hacsanov 14.30 Balázs Attila-Andrej Rubljov