Davis Kupa - Győzelem párosban, a feljutás küszöbén a magyar csapat - fotók

Fucsovics Márton és Balázs Attila három szettben legyőzte Danyiil Medvegyevet és Konsztantyin Kravcsukot az oroszok elleni budapesti tenisz Davis Kupa-párharc szombati páros mérkőzésén, ezzel a magyarok 2-1-re vezetnek a párharcban, és már csak egy győzelemre vannak a világcsoportba jutástól.



A Kopaszi gáton emelt ideiglenes - mintegy négyezer férőhelyes - stadionban igazi fesztiválhangulat várta a játékosokat. A kinti parkoló előtt kígyózott a kocsisor, ami komoly érdeklődésre utalt, ennek megfelelően már a kezdésre mintegy ezer néző foglalt helyet a lelátókon. Ami a résztvevőket illeti, Fucsovics a pénteki nyitányon ötszettes csatában verte meg Andrej Rubljovot, míg Balázs szintén több mint háromórás meccsen maradt alul a világranglistán őt 132 hellyel megelőző Karen Hacsanovval szemben. A túloldalon két kipihent játékos állt, mivel az egyéni rangsorban 61. Medvegyev és a 169. Kravcsuk sem lépett pályára az első napon.



A 32 éves Kravcsuk gyenge szervajátékának köszönhetően csakhamar 2:0-ra elhúztak a magyarok, ám nem sokkal később Fucsovics is elbizonytalanodott, így 3:3-nál kezdődött minden elölről. Mindkét oldalon stabil adogatások következtek, egyetlen bréklabda sem adódott, így 6:6-nál jöhetett a rövidítés. Balázs remekül irányított, s társával együtt kiválóan szervált, így 48 perc alatt úgy kerültek előnybe a hazaiak, hogy a tie-breakben kettős hibát is ütöttek. A folytatásban 2:2-nél jött az újabb lehetőség, de a 21 éves Medvegyev - aki élete második DK-meccsét vívta - mindhárom bréklabdát hárította.



Ugyanez nem sikerült Kravcsuknak 4:4-nél, semmi-negyven után a magyarok elvették az adogatását, majd Balázs könnyedén kiszerválta a szettet. A kétezer fősre duzzadt közönség a következő 12 gémben ismét kiegyenlített küzdelmet láthatott, mindenki hozta az adogatását, időnként szemet gyönyörködtető megoldásokkal. A harmadik játszmát lezáró rövidítésben Fucsovics hátrálva ütött rövid kereszt tenyeresével kerültek lépéselőnybe a magyarok (3-0), majd az ő csodás röptéjével lett 5-1 az állás. Kravcsuk rontásával öt meccslabdához jutott a hazai kettős, az elsőt Balázs a hálóba ütötte, majd Kravcsuk ásza faragott a hátrányon, aztán Medvegyev vágott be egy nyerő fogadást.



A negyedik meccslabdánál viszont már hibáztak az oroszok, így 2 óra 19 perc elteltével Fucsovics és Balázs ünnepelhetett. Fucsovics felszabadultan összegzett még a pályán: "Tudtam, hogy párosban jobbak vagyunk, remekül tudunk együttműködni Attilával. Remélem, hogy holnap is sokan kijönnek buzdítani minket" - mondta. A magyarok két nap után 2-1-re vezetnek, ami azt jelenti, hogy a vasárnapi két egyesből elég egyet hozniuk ahhoz, hogy 1996 után ismét a 16 csapatos elitet felvonultató világcsoportba kerüljenek. A zárónapon 14.30 órától előbb Fucsovics küzd meg az ellenfél legjobbjával, Karen Hacsanovval, majd Balázs következik Andrej Rubljov ellen.



Eredmény: Magyarország-Oroszország 2-1 - állás a második nap után



Fucsovics Márton, Balázs Attila-Danyiil Medvegyev, Konsztantyin Kravcsuk 7:6 (7-4), 6:4, 7:6 (7-4)



Pénteken játszották:



Balázs Attila-Karen Hacsanov 6:3, 2:6, 6:7 (12-14), 1:6

Fucsovics Márton-Andrej Rubljov 6:2, 6:4, 5:7, 2:6, 6:3

Vasárnap: Fucsovics Márton-Karen Hacsanov 14.30 Balázs Attila-Andrej Rubljov