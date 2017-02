Demeter Bence győzött Los Angelesben az öttusa világkupán

Eredmények:

1. Demeter Bence 1450 pont (vívás: 24 győzelem/10 vereség/244 pont, úszás: 2:06.42 perc/298 pont, lovaglás 292 pont, lövészet-futás: 11:24.00 perc/616 pont)

2. Pavlo Timoscsenko (ukrán) 1445

3. Alekszandr Leszun (orosz) 1419

...5. Kasza Róbert 1409 (19/15/214, 2:04.76/301, 293, 11:39.00/601)

...20. Tomaschof Soma 1376 (16/18/196, 2:06.10/298, 296 11:54.20/586)

A 36 fős döntőbe még két magyar jutott be, Kasza Róbert ötödik, Tomaschof Soma pedig 20. lett.Demeter - a nemzetközi szövetség (UIPM) honlapja szerint - vívásban és a lövészetekkel megszakított futásban teljesített kiemelkedően, emellett keveset hibázott a lovaspályán és az uszodában is a mezőny első harmadában végzett. A páston 24 győzelmet aratott és csak 10 ellenfelétől kapott ki, ezzel ebben a számban harmadik volt. A versenyt záró kombinált számban 11:24.00 perccel a negyedik legjobb időt érte el, ami elég volt neki ahhoz, hogy a tavalyi olimpián ezüstérmes, 2015-ben világbajnok ukrán Pavlo Timoscsenkót öt másodperccel megelőzve - pályafutása során először - vk-aranyérmet szerezzen. Harmadikként a Rióban győztes, kétszeres egyéni világbajnok orosz Alekszandr Leszun végzett.A zárószámot Demeter harmadikként kezdte Leszun és Timoscsenko mögött, de az orosz nem tudott beleszólni az első helyért zajló versengésbe, az ukránt pedig lehajrázta Demeter."Nagyon örülök, nagyszerűen sikerült a lövészetes futásom" - nyilatkozott az UIPM oldalán, hozzátéve: az volt a taktikája, hogy tartja a lépést az előtte haladókkal, mert bízott a hajrájában.Kiegyenlített teljesítményt nyújtott Kasza is, aki a verseny mindegyik szakaszát az élmezőnyben zárta.A vk a női döntővel folytatódik és a vegyes váltóval ér véget.