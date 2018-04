Divízió I-es jégkorong-vb - Közel ezren ünnepelték a magyar válogatottat

A Papp László Budapest Sportaréna melletti szurkolói faluban közel ezer szurkoló várta a nemzeti együttest a hideg és a szitáló eső, valamint a késői időpont ellenére is. A csapat - akárcsak hétfőn, az olaszok felett aratott diadal után - azért tudott a drukkerekkel együtt ünnepelni, mert a következő nap pihenőnap számára.



A csapat tagjai közül többen, így Erdély Csanád, Galló Vilmos, az egyaránt betaláló Sebők Balázs, Benk András és Hári János, a kapus Vay Ádám, a csapatkapitány Vas János, vagy a könyökproblémák miatt ezúttal hiányzó Sofron István is külön ünneplést kapott a lelkes drukkerektől.



Erdély elárulta a szurkolóknak, hogy nem ért bele Hári győztes gólt eredményező lövésébe, míg utóbbi viccesen azt mondta, azért igyekeztek nagyon a harmadik harmad elején a gólszerzéssel - mindössze harminc másodperc telt el a játékrészből -, hogy ne csupán az ellenfél, hanem a büfében sorban állók is lemaradjanak róla. Sofron pedig arról beszélt, a lengyelek elleni mérkőzést azért hagyta ki, hogy a gyulladás lejjebb menjen, s ezáltal legyen esélye játszani a torna záró találkozóján.



A rövid ünnepség végén a szurkolók és a csapat közösen elénekelték a mérkőzéseken is sokszor elhangzó "Érik a szőlő" kezdetű népdalt, majd "Aki ugrál, büszke magyar" és "Ria, ria, Hungária!" rigmusokkal búcsúztak kedvenceiktől a drukkerek.



Már csak a szombati zárónapon lép jégre a britek ellen Jarmo Tolvanen szövetésig kapitány együttese, amely ezt követően szintén ellátogat majd a szurkolói faluba.



A vb első két helyezettje feljut a 16 csapatos elitbe, az utolsó pedig 2019-ben a divízió I/B-ben szerepel majd.