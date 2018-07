Djokovic nyerte a wimbledoni tenisztornát

A szerbek volt világelsője - aki jelenleg csak 21. a ranglistán - negyedik wimbledoni diadalára és 13. Grand Slam-serlegére hajtott, míg 203 centis ellenfele a tavalyi US Openen elveszítette eddigi egyetlen GS-döntőjét. Egyikük sem igazán kipihenten lépett a centerpálya gyepére, mivel a torna 1877 óta íródó történelmének két leghosszabb elődöntőjén voltak túl: Anderson 6 óra 36 perc alatt verte az amerikai John Isnert, míg Djokovic 5 óra 21 perc elteltével ünnepelhetett Rafael Nadal ellen, utóbbi meccset ráadásul szombat délután fejezték be.



A 31 éves szerb és a 32 éves dél-afrikai személyében a profi időszak 1968-as kezdete óta először vívta két 30 év feletti teniszező a férfi döntőt a Church Roadon. Ami az egymás elleni mérlegüket illeti, Djokovic 5-1-re vezetett, riválisa csak az első mérkőzésüket tudta megnyerni tíz évvel ezelőtt. A vasárnapi csatában Djokovic rögtön elvette johannesburgi ellenfele adogatását, aki a folytatásban is sokat rontott, és alig fél óra alatt szetthátrányba került.



A mindössze négy tornagyőzelemnél tartó Anderson félelmetes szervái a második játszmában sem működtek, a frissebben mozgó belgrádi teniszező 2:0-ra, majd egy újabb brékkel 5:1-re elhúzott. Djokovic 1 óra 12 perc elteltével könnyedén besöpörte a második játszmát is, miközben Anderson egyre kedveszegettebben rohant a labda után. A harmadik felvonás ennek ellenére minden addiginál kiegyenlítettebb küzdelmet hozott, a dél-afrikai 5:4-nél váratlanul fogadóként két szettlabdához jutott, de a szerb hárította őket. Ugyanígy mentette meg 6:5-nél is háromszor a játszmát, majd a rövidítésben 1-1 után sorozatban négy pontot nyert, s innen már nem engedte ki a kezéből a meccset, amely 2 óra 18 percig tartott.



A világranglistán 21. Djokovic lett a legalacsonyabban rangsorolt wimbledoni férfi bajnok a horvát Goran Ivanisevic 2001-es diadala óta. A szerb játékos 2011, 2014 és 2015 után negyedszer nyert Wimbledonban, 13. Grand Slam-trófeáját gyűjtötte be, és összességében 69. tornagyőzelmét aratta. A 203 centis Anderson a tavalyi US Open után a második GS-döntőjét is elveszítette.



Eredmény: férfi egyes, döntő: Novak Djokovic (szerb, 12.)-Kevin Anderson (dél-afrikai, 8.) 6:2, 6:2, 7:6 (7-3) Férfi döntők 2008-tól: 2008: Nadal (spanyol)-Federer (svájci) 6:4, 6:4, 6:7 (5-7), 6:7 (8-10), 9:7 2009: Federer-Roddick (amerikai) 5:7, 7:6 (8-6), 7:6 (7-5), 3:6, 16:14 2010: Nadal-Berdych (cseh) 6:3, 7:5, 6:4 2011: Djokovic (szerb)-Nadal 6:4, 6:1, 1:6, 6:3 2012: Federer-Murray (brit) 4:6, 7:5, 6:3, 6:4 2013: Murray-Djokovic 6:4, 7:5, 6:4 2014: Djokovic-Federer 6:7 (7-9), 6:4, 7:6 (7-4), 5:7, 6:4 2015: Djokovic-Federer 7:6 (7-1), 6:7 (10-12), 6:4, 6:3 2016: Murray-Raonic (kanadai) 6:4, 7:6 (7-3), 7:6 (7-2) 2017: Federer-Cilic (horvát) 6:3, 6:1, 6:4 2018: Djokovic-Anderson (dél-afrikai) 6:2, 6:2, 7:6 (7-3)