Doppingvétség miatt eltiltották Pars Krisztiánt

Doppingvétség miatt másfél évre eltiltották Pars Krisztián olimpiai bajnok kalapácsvetőt.



A 2012-es londoni játékok aranyérmesét január 13-án Szombathelyen ellenőrizték, mintájában pedig tiltólistás anyagot találtak - erősítette meg Gyulai Márton, a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) főtitkára az MTI-nek.



Az ügyben eljáró doppingbizottság - amelybe a MASZ, a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Doppingellenes Szervezet (HUNADO) delegál egy-egy tagot, az Emberi Erőforrások Minisztériuma pedig egy megfigyelővel képviselteti magát benne - kedden 2019 júliusáig tiltotta el Parsot, mivel elfogadta az atléta érvelését, amely szerint az anyag teljesítményfokozásra nem alkalmas, nem versenyidőszakban került a szervezetébe, és csak a versenyidőszakban minősül tiltottnak.



"Rettenetesen szégyellem azt, ami történt. Sportolói pályafutásomnak, de valójában az egész életemnek egy nagyon nehéz pillanatában hoztam egy rossz döntést, amit soha nem tudok megbocsátani magamnak" - nyilatkozta büntetésének kihirdetését követően a 36 éves dobó az eltiltásról beszámoló SzPress Hírszolgálatnak.



A kétszeres Európa-bajnok, kétszeres világbajnoki ezüstérmes sportoló azt is elmondta, hogy mindenkitől elnézést kér, aki mellette állt az évek során.



"A rám váró másfél éves kényszerpihenő alatt sportolóként kötelességemnek érzem, hogy kiköszörüljem a csorbát és aztán megmutassam, hogy mire vagyok még mindig képes" - jegyezte meg. - "Mindezt a nyilvánosság elkerülésével szeretném tenni, ezért tisztelettel kérem a média képviselőit, hogy ezt tegyék lehetővé nekem" - közölte.



Gyulai Márton szerint szomorú nap ez a magyar atlétika történetében, de amint azt megjegyezte: hiszi, hogy Pars Krisztián tanult a hibából, és a jövőben be fogja bizonyítani, milyen nagy az akaratereje és a küzdeni tudása.



"A szövetség bízik abban, hogy Krisztián esete intő példa lesz minden magyar sportoló számára, és tanulnak abból, hogy a legnagyobb bajnokok is hibázhatnak" - hangsúlyozta a főtitkár.