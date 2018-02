Eddig összesen 4 magyar érem született a fedett pályás atlétika világbajnokságokon

Magyarország eddig négy érmet nyert a fedett pályás atlétikai világbajnokságokon: egy ezüstöt és három bronzot. Az 1987-es első, indianapolisi fedett vb-n Forgács Judit (400 m), majd 1999-ben Maebasiban Szabó Zsuzsa (rúdugrás) és Czingler Zsolt (hármasugrás) a harmadik helyen végzett. Czingler csak utólag vehette át a bronzérmet, miután az eredetileg harmadik bolgár Dimitrovot doppingolás miatt kizárták.



A legutóbbi, 2016-os portlandi vb-n a súlylökő Márton Anita 19,33 méteres országos csúccsal lett második. A fedettpályás vb-k elődjének számító párizsi világjátékokon 1985-ben Siska Xénia (60 gát) győzött, Pálóczi Gyula (távolugrás) pedig második lett. A XXI. században az eddigi fedett vb-össztermés: 1 ezüstérem, 4 ötödik, 1 hatodik és 2 nyolcadik helyezés.



Spiriev Attila sportigazgató szerint ezért is volt kimagaslónak nevezhető a legutóbbi, portlandi vb-n elért 1 ezüstérem, 1 ötödik és 1 hatodik hely. "Hasonló szerepléssel most is kiegyeznénk - habár van egy olyan éremtípus, amiből eddig még soha nem jutott magyar atlétának..." - írta a sportigazgató a szövetség honlapján.