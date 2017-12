Edzés helyett stuttgarti városnézés Görbiczék programja

Kim Rasmussen szövetségi kapitány vasárnap este, a svédektől elszenvedett 25-22-es vereség után döntött úgy, hogy módosítja a programot. Amint azt hétfőn a csapatoknak otthont adó, Stuttgart peremkerületében lévő szállodában újságíróknak elmondta, úgy érzi, a játékosoknak most nagyobb szükségük van némi szabadidőre és kikapcsolódásra.



"A labdás edzés helyett menjenek a belvárosba, sétáljanak a karácsonyi vásárban, kóstolják meg a helyi finomságokat" - mondta a dán edző.



A magyar válogatott szombaton a világ- és Európa-bajnok norvégoktól 30-22-re, vasárnap pedig a svédektől 25-22-re kapott ki a B csoportban, Bietigheim-Bissingenben. A hatosnak tagja még Argentína, Lengyelország és Csehország, a nyolcaddöntőbe az első négy helyezett jut.



Rasmussen úgy vélekedett, túlságosan nagyok az elvárások csapatával szemben, elsősorban a válogatott múltja és eredményei miatt. "A múlt kétségtelenül fontos, de a jelen és a közeljövő fontosabb" - tette hozzá.



Emlékeztetett arra, hogy két kulcsjátékos, Tomori Zsuzsanna és Szucsánszki Zita sérülés miatt hiányzik, ezért szinte újra kellett kezdeniük a csapatépítést.



"Ma szükség van egy kis pihenésre, és önbizalmat kell merítenünk. Bízom benne, hogy az argentinok elleni keddi meccset sikerül megnyernünk, és ez változást hoz" - mondta a kapitány.



A csapat hétfőn egy órán keresztül a konditeremben edzett, ezt követi majd a városnézés. Este a játékosokra csapatépítő tréning vár, amelynek a célja Kovács Anna szerint az, hogy kikapcsolódjanak és megnyugodjanak.



"Nagyon jó, egységes a társaság, az utolsó pillanatig bíztatjuk egymást, és örülünk a másik jó megoldásainak. Nem lehet mondani, hogy nem teszünk meg mindent a sikerért a pályán vagy a kispadon" - mondta a Dunaújváros jobbátlövője.



Hozzátette, a norvégok elleni meccs első félidejét el kell felejteniük, de ez a svédek elleni találkozóra nem igaz, hiszen a szünetig jól teljesítettek.



"Mindkét mérkőzés nagyon fontos volt, mindkettőből sokat tudunk tanulni, de ha a realitásokat nézzük, akkor a svédek elleni volt az, amit mindenképpen meg akartunk nyerni" - vélekedett.



Kovács elárulta, hogy figyeli a világbajnokság többi eredményét, mert érdekli, kivel találkozhat a folytatásban a magyar válogatott, és meglepték a nem várt győzelmek. Klivinyi Kinga ugyanakkor kijelentette, ő nem számolgat, csak azzal foglalkozik, hogy csapatuknak mindenképpen győznie kell a hátralévő fordulókban, hogy jó helyen végezzen a csoportban.



"Elemezzük majd videón a vasárnapi meccset, utána viszont már csak az argentinokra összpontosítunk. Kötelező a győzelem, de nem vehetjük félvállról az ellenfelet, mert bajba kerülhetünk" - fogalmazott az Érd balátlövője.



Mint kifejtette, egy nagyobb különbségű győzelem önbizalmat adhat nekik a további találkozókra. "Nem kimondottan boldog a társaság két forduló után, de túl kell lépnünk ezen, mert van még három meccsünk" - tette hozzá.



A Győri Audi ETO KC jobbszélsője, Bódi Bernadett arról beszélt, hogy nagyon jókor jött a hétfői szünnap, mert némileg kifújhatják magukat a nehéz rajt után. Az előttük álló feladatokról úgy vélekedett, először a továbbjutást kell biztosítaniuk, addig nincs értelme azzal foglalkozniuk, hogy kit kaphatnak ellenfélnek a nyolcaddöntőben.



"Amit eddig láttunk, az alapján szerintem Argentínával szemben sem lesz könnyű dolgunk, főleg ilyen állapotban, amilyenben most vagyunk. Ne így legyen, de azt gondolom, vért fogunk izzadni ellenük, mert kellemetlen az ellenfél, és nem lesz olyan egyszerű, ahogyan sokan gondolják" - tette hozzá.



Mindannyian "lógatták az orrukat" a vasárnapi vereség után, mert nagyon szerettek volna nyerni, de "buta hibák miatt" nem jártak sikerrel - idézte fel.



Bódi a felkészülés során, majd a szombati csoportmérkőzésen is találkozott, a stuttgarti szállodában pedig mindennap összefut három győri csapattársával, a norvég Nora Mörkkel, Stine Oftedallal és Kari Aalvik Grimsbővel. Szinte irigykedve figyeli a skandinávok mentalitását, mert néha nekik is vannak rosszabb mérkőzéseik, de ők remek hozzáállással kezelik a sikert és a kudarcot egyaránt - mondta.