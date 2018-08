EL-selejtező: kikapott Luxemburgban és kiesett a Honvéd

A Budapest Honvéd meglepetésre kiesett a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójában, miután a hazai 1-0-s siker után a csütörtöki visszavágón 2-0-ra kikapott a luxemburgi Progrés Niederkorn vendégeként.



Európa Liga-selejtező, 2. forduló, visszavágó:

Progrés Niederkorn (luxemburgi)-Budapest Honvéd 2-0 (1-0)



Stade Municipal, v.: Karim Abed (francia)



gólszerző: de Almeida (21.), Marques (84.)

sárga lap: Karapetyan (31.), Karayeer (88.), illetve Holender (56.), Batik (90.)

Továbbjutott: a Progrés Niederkorn, 2-1-es összesítéssel.



Progrés Niederkorn:



Flauss - Martins, Marques, Hall, Gobron - O. Thill, Mutsch, S. Thill (Karayer 65.) - Francoise (Bastos 73.), Karapetyan, De Almeida (Ferino 89.)



Budapest Honvéd:



Gróf - Heffler T., Batik, Kamber, Skvorc - Banó-Szabó (Baráth, 33.), Vadócz, Nagy G., Uzoma (Kukoc 87.) - Holender (Lukács 73.), Danilo



A Honvéd gyengén kezdte a mérkőzést: a magyar csapat futballistáit láthatóan meglepte a vendéglátók agresszív játéka, s az első negyedórában pillanatokra volt csak náluk a labda, ráadásul védekezésben is rengeteget hibáztak. A középpályán a sokat mozgó luxemburgiak minden párharcot megnyertek, könnyedén jutatták el a támadókhoz labdát, melynek eredményeként az első tíz percben két ziccert is kialakítottak, s csak Gróf bravúrjainak révén maradt a 0-0. Ennek ellenére sokáig nem tudta előnyét tartani a magyar együttes, miután a félidő közepén egy megpattanó lövéssel előnybe került a Niederkorn. A gól után kiegyenlítettebbé vált a játék, Danilo kapufát is rúgott, ám a Honvéd nem tudta igazán átvenni az irányítást, sőt, akár nagyobb hátrányba is kerülhetett volna.



A második játékrészt jobban kezdte a magyar csapat, helyzetekig is eljutott, de gólt nem szerzett, tíz perc után pedig a csapat lendülete is visszaesett. A luxemburgiak stabilan játszottak a folytatásban, nem vállaltak felesleges kockázatot, így nem veszélyeztették Gróf kapuját, viszont a kispestiek támadásait rendre hatástalanították. A hajrában úgy tűnt, hosszabbítás következhet majd, ám egy hazai szögletrúgás után az ötösön belül álló Vadóczról Marques elé pattant a labda, a védő pedig hét méterről nem hibázott. A Honvéd az utolsó percekben épp olyan eredménytelenül ment előre, mint addig, így meglepetésre kiesett.