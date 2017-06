Elek és Szalai sem játszhat az oroszok ellen

Bernd Storck szövetségi kapitány vasárnap, a telki edzőközpontban tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy előbbi játékosra pénteken, az Andorra otthonában sorra kerülő világbajnoki selejtezőn sem számíthat, míg Szalai térdsérülése valószínűleg rendbe jön a tétmérkőzésre.



A német szakember az oroszok elleni összecsapásról szólva megjegyezte, egy rendkívül erős és szervezett rivális ellen lépnek pályára, az orosz csapat egyik legnagyobb erőssége, hogy gyorsan megy át védekezésből támadásba, köszönhetően a hátsó ötösének. Hozzátette: ez kicsit hasonlít is az andorraiak felállására. A tréner újra kijelentette, több fiatal játékos is lehetőséget kap majd a Groupama Arénában, s bízik benne, hogy a közönség támogatásával sikerül jó játékot bemutatniuk, s pozitív élményekkel nekivágni a világbajnoki selejtezőnek.



A játékosok közül Gulácsi Péter elmondta, rendkívül nehéz mérkőzésekre számít az oroszok és az andorraiak ellen. A Lipcse kapusa hangsúlyozta: az oroszoknál egészen biztosan motiváltak lesznek a futballisták, hiszen többen ezen a meccsen harcolhatják ki a helyüket a június 17-én kezdődő Konföderációs Kupán szereplő csapatban, vagy akár a jövő évi világbajnokságra készülő keretben is megszilárdíthatják pozíciójukat. Gulácsi Péter megjegyezte, a két találkozó talán csak annyiban hasonlít majd egymásra, hogy mindkét rivális hasonló felállásban lép pályára, azonban természetesen az orosz csapatot jobb képességű labdarúgók alkotják, így ők várhatóan többet kezdeményeznek majd, mint a miniállam válogatottja.



A vb-selejtezőről szólva a következő szezonban Bajnokok Ligája-szereplő kapus elmondta, a legfontosabb, hogy minél hamarabb alkalmazkodjanak a számukra szokatlan körülményekhez, azaz az 1000 méteres magassághoz, vagy éppen a műfüves pályához.



Az egyszeres válogatott Hangya Szilveszter elmondta, egy kisebb sérüléssel bajlódott az elmúlt napokban, de vasárnap már ő is beszállt az edzésbe, s bízik benne, hogy a folytatásban teljes értékű munkát tud végezni. Hozzátette: az elmúlt napok tapasztalatai alapján elmondhatja, mindenki a maximumot nyújtotta az edzőtáborban, s nagy a harc a csapatba kerülésért.



A magyar válogatott hétfőn 20.30 órától a Groupama Arénában fogadja az oroszokat, majd pénteken Andorrában játszik világbajnoki selejtezőt. A nemzeti csapat öt forduló után a harmadik helyen áll a vb-selejtezős csoportjában, öt pont a lemaradása az Európa-bajnok portugálokkal és nyolc az éllovas svájciakkal szemben.



A magyar válogatott várható kezdőcsapata (az MTI szerint): Gulácsi Péter - Bese Barnabás, Lang Ádám, Vinícius Paulo, Kádár Tamás - Nagy Ádám, Nagy Dominik - Stieber Zoltán, Kleinheisler László, Dzsudzsák Balázs - Eppel Márton