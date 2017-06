Elhagyja a Real Madridot Cristiano Ronaldo és elmenekülne Spanyolországból

Cristiano Ronaldo elhagyná a Real Madrid labdarúgócsapatát és Spanyolországot az ellene indított adócsalási per miatt.

Az A Bola című portugál sportnapilap pénteki számában arról írt, hogy az aranylabdás játékos már közölte is átigazolási kérését a királyi klubbal.



Az újság megbízható forrásra hivatkozva közölte, a 32 éves sztár "mélyen kiábrándult" az ellene indított eljárás miatt.



A spanyol ügyészség kedden közölte, hogy Cristiano Ronaldo 2011 és 2014 között 14,76 millió euró (4,5 milliárd forint) adót nem fizetett be az államkasszába, ráadásul mindezt tudatosan tette: egy üzleti vállalkozás segítségével szándékosan rejtette el a személyéhez fűződő kereskedelmi jogok értékesítéséből származó jövedelmét. Ha a portugál válogatott csapatkapitányát bűnösnek találná a bíróság, legalább 15 hónapos börtönbüntetés várna rá, amelyet büntetlen előélete miatt azonban valószínűleg nem kellene letöltenie.



Ronaldo, aki az elmúlt idényben spanyol bajnokságot és Bajnokok Ligáját nyert a Real Madriddal, jelenleg a nemzeti együttessel a szombaton rajtoló oroszországi Konföderációs Kupára készül.