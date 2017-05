Elverte a kéziseket az eb-selejtezőn az olimpiai bajnok Dánia

Eredmény, férfi Eb-selejtező, 4. forduló, 1. csoport: Dánia-Magyarország 35-27 (18-17), a magyar gólszerzők: Bodó, Iváncsik T. 5-5, Balogh Zs., Lékai 4-4, Juhász Á., Bánhidi, Győri 2-2, Ligetvári, Vilovski, Szepesi 1-1



A két csapat csütörtökön 25-25-ös döntetlent játszott a Papp László Budapest Sportarénában, de az Aarhusban rendezett visszavágóra négy kulcsember, Nagy László, Mikler Roland, Császár Gábor és Jamali Iman sem tarthatott a magyar együttessel. Éppen ezért volt némileg meglepő, hogy a vendégek az első félidőben remekül kézilabdáztak, Balogh Zsolt és Bodó Richárd góljaival sokáig magabiztosan vezettek, egy alkalommal négy góllal is (6-10). Nagy László távollétében Lékai Máté volt a csapat vezéregyénisége, de a hazaiak a szünet előtt már egyre többször kiismerték a magyarok szándékait, így fordítani tudtak (18-17).



A második félidőt nagy lendülettel kezdték a dánok, többször is gyors, könnyű gólokat szereztek és folyamatosan növelték előnyüket (23-18). A magyarok védekezésben már nem tudtak olyan hatékonyak lenni, mint az első felvonásban, támadásban pedig több lövést is elrontottak. A dán csapat - és egyben a mezőny - legeredményesebb játékosa Mikkel Hansen volt, aki 14 kísérletéből nyolcat gólra váltott. A magyar válogatott legközelebb, június 15-én Lettország vendégeként lép pályára Valmierában. további eredmény: Hollandia-Lettország 25-24 (13-14)



Az állás: 1. Dánia 7 pont, 2. Magyarország 5, 3. Hollandia 4, 4. Lettország 0 A csoport első két helyezettje, valamint a hét selejtezőcsoport legjobb harmadikja vehet részt a 2018 januárjában Horvátországban sorra kerülő kontinensviadalon. A spanyol, a svéd, valamint a címvédő német válogatott már kijutott a tornára, amelynek a horvát csapat a rendező jogán automatikusan résztvevője.