Ennél simább nem is lehetett volna: világkupa-győztes a magyar férfi vízilabda-válogatott

A magyar válogatott nyerte a Berlinben rendezett férfi vízilabda világkupát: Märcz Tamás szövetségi kapitány együttese a vasárnapi döntőben 10-4-re győzte le Ausztrália csapatát. A magyar válogatott - amely a szombati elődöntőben az olimpiai- és Európa-bajnok Szerbia ellen nyert - kiválóan védekezett, Kardos Gergő a kapuban magabiztos teljesítményt nyújtott, elől pedig a négygólos Manhercz Krisztián volt a legeredményesebb. A magyar válogatott 1999 után diadalmaskodott újra a világkupában.



Döntő: Magyarország-Ausztrália 10-4 (2-1, 2-1, 4-0, 2-2)



Gólszerzők: Manhercz 4, Zalánki, Bátori, Pásztor 2-2, illetve Kayes, Power, Younger, Ford 1-1



Elsősorban védekezésben kezdett jól a magyar csapat, különösképpen a kapuban Kardos Gergő kapta el a fonalat, a fiatal hálóőr hátrányban háromszor is hárított. Ennek ellenére az ausztrálok szereztek vezetést fórból, a magyarok azonban Manhercz Krisztián ötméteresével, valamint Zalánki Gergő szép lövésével fordítottak. A második felvonásban is Kardos védései adtak erőt a magyaroknak, akik ezúttal is Zalánki, valamint Manhercz révén voltak eredményesek, s kétgólos előnnyel fordultak a nagyszünetben. Érdekesség, hogy az első két negyedben Kardos 12 lövésből tizet hárított, míg a túloldalon Joel Dennerlynek csak kilenc próbálkozás találta el a kapuját, igaz, abból négy gól született. A harmadik negyedet rögtön egy kivédekezett hátránnyal, majd egy Manhercz-bomagóllal kezdte a magyar válogatott. Egy kontra után Jansik Szilárd harcolt ki ötméterest, amit újra Manhercz értékesített. Újabb ausztrál hibát követően emberelőnybe került a magyar csapat, Märcz Tamás időt kért, a figurát pedig Bátori egy gyönyörű lövéssel fejezte be, ideje korán lezárva ezzel az összecsapást. A zárófelvonásban már teljesen felszabadultan játszhatott a magyar válogatott, amely végül 10-4-re diadalmaskodott.



további eredmények: a 7. helyért: Japán - Dél-afrikai Köztársaság 21-9 (4-1, 9-2, 4-3, 4-3) az 5. helyért: Horvátország-Egyesült Államok 10-7 (1-0, 4-1, 3-2, 2-4) a 3. helyért: Szerbia-Németország 15-9 (6-2, 3-2, 3-2, 3-3)