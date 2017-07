Érdekes reklámfelirattal büszkélkedett Hemingway a Honvéd BL-selejtezőjén

Forrás: Index

Az Index egyik olvasója szúrta ki a Honvéd szerdán, zárt kapuk mögött játszott BL-selejtező meccsén a csapat nem mindennapi "szponzorát": a klub tulajdonosa, George F. Hemingway büszkén hirdeti az egyik reklámtáblán, hogy a kispesti csapatnak nincs szponzora.

"The only champion with no sponsor" angol szöveget szúrta ki a figyelmes néző a mérkőzés alatt, ami annyit tesz, "Az egyetlen bajnok szponzor nélkül".A Honvéd idegenben majd hazai pályán is kikapott, így összesítésben 3-5-tel jutott tovább az izraeli H. Beer Sheva.