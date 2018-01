Észak-Korea is képviselteti magát a phjongcshangi téli olimpián

A két Korea öt-öt fős küldöttsége kedden kezdte meg a hivatalos tárgyalásokat a téli olimpián való észak-koreai részvételről és a két ország közötti feszültség csökkentéséről. A találkozó helyszíne az 1953-as fegyverszüneti egyezmény által kijelölt demarkációs vonalon fekvő Panmindzson. Ennek a városnak a dél-koreai oldalán található a Béke Háza, a tárgyalások helyszíne.



A megbeszélésen a dél-koreai fél kezdeményezte, hogy a két ország sportolói közösen vonuljanak fel a téli olimpia nyitó- és záróünnepségén. Szöul szerint Észak-Korea "kedvezően reagált" az ajánlatra.



Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke üdvözölte a döntést. "Az olimpiai eszme számára ez nagy előrelépés. Alaposan tanulmányozni fogjuk a részvétellel és a sportolók létszámával kapcsolatos javaslatokat" - jelentette ki a német sportdiplomata, hozzátéve, egyeztetésre lesz szükség arról is, hogy Észak-Korea saját zászlóval és himnusszal képviselteti-e magát.



Üdvözölte az észak-koreai sportolók olimpiai részvételét Federica Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője is, általánosságban pozitívnak értékelve a panmindzsoni találkozót.



A találkozón Szöul továbbá javaslatot tett egy találkozó megszervezésére a koreai háború (1950-1953) által egymástól elszakított családtagok között a koreai újév környékén. A koreai újév az idén február 16-ra esik. Az ajánlatra vonatkozóan Észak-Korea nem adott egyértelmű választ a hírügynökségi jelentések szerint.



A dél-koreai kormány korábban bejelentette, hogy kész akár egyes szankciókat is felfüggeszteni annak érdekében, hogy az észak-koreai tisztségviselők részt vehessenek a téli olimpián. Ro Kju Dök külügyi szóvivő kijelentette: Szöul akár azt is fontolóra veheti, hogy "előzetes lépéseket" tegyen az ENSZ Biztonsági Tanácsával és egyéb érintett országokkal együtt azért, hogy segítsen az észak-koreaiak beutazásában.



A Szöul és Phenjan képviselői által kedden megkezdett hivatalos tárgyalásokkal kapcsolatban kiadott közös közleményből emellett az is kiderül, hogy Észak- és Dél-Korea megállapodott abban, hogy katonai tárgyalásokat kezdenek a két ország közötti feszültségek csökkentéséről.



A dél-koreai Yonhap hírügynökség a szöuli kormányt korábban idézve jelentette, hogy Észak- és Dél-Korea megállapodott a két fél közötti katonai "forródrót" helyreállításáról.



Phenjani közlések szerint az északi fél elvégezte a két hadsereg közötti közvetlen kommunikációs kapcsolat helyreállításához szükséges műszaki munkákat, s a kapcsolat szerdától üzemel majd teljes mértékben. A katonai forródrótkapcsolat 2013-ban szakadt meg észak-koreai kezdeményezésre.



Az észak-koreai fél később leszögezte: nem fognak tárgyalni Szöullal a nukleáris fegyverkezésről, mert az kizárólag az Egyesült Államok ellen irányul. "Minden fegyverünk, beleértve az atombombákat, a hidrogénbombákat és a ballisztikus rakétákat, kizárólag az Egyesült Államok ellen, nem pedig testvéreink vagy Kína vagy Oroszország ellen irányul" - jelentette ki Ri Szon Gvon észak-koreai főtárgyaló.



Dél-Korea egy hete tett javaslatot magas szintű tárgyalásokra, azután, hogy Kim Dzsong Un észak-koreai vezető újévi köszöntőjében kijelentette: kész párbeszédet kezdeni Szöullal. Az észak-koreai vezető a múlt szerdán utasítást adott arra, hogy állítsák helyre a két Korea közötti kommunikációs forródrótot.



A Dél-Korea hagyományos szövetségesének számító Egyesült Államok eleinte hűvösen fogadta a tárgyalásokkal kapcsolatos fejleményeket, ám Donald Trump amerikai elnök később "jó dolognak" nevezte azokat. "Majd bekapcsolódunk a megfelelő időben" - jelentette ki Trump. Az észak-koreai rezsim legfőbb szövetségesének számító Kína külügyminisztere, Vang Ji üdvözölte a két Korea közötti tárgyalásokat és azok "mindennemű kedvező fejleményét".



Hasonló véleményt fogalmazott meg Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő. A Kreml üdvözli a két Korea közötti közvetlen párbeszédet, amely a Koreai-félsziget feszültségmentesítéséhez vezető egyetlen lehetséges út - jelentette ki Peszkov.



António Guterres ENSZ-főtitkár ugyancsak méltatta a két Korea közötti tárgyalásokon elért előrelépést.



A KCNA észak-koreai állami hírügynökség későbbi jelentése szerint Phenjan sikeresnek ítélte meg a két fél közötti magas szintű tárgyalásokat. A hírügynökség a közös nyilatkozatból kiemelte: a felek egyetértettek abban, hogy lépéseket tesznek a jelenlegi katonai feszültség enyhítése érdekében, továbbá erősíteni kívánják a kétoldalú kapcsolatokat több területen is.