Euroliga négyes döntő - Ezüstérmes a Sopron, bajnok a Jekatyerinburg

Az Euroliga négyes döntőjébe jutott magyar csapatok helyezései:

2001, Messina: MiZo-Pécsi VSK 3.

2004, Pécs: MiZo-Pécsi VSK 3.

2005, Szamara: MiZO-Pécsi VSK 4.

2009, Salamanca: MKB-Euroleasing Sopron 4.

2018, Sopron: Sopron Basket 2.



Az elmúlt tíz év bajnokai:

2009: Szpartak Moszkva (orosz)

2010: Szpartak Moszkva

2011: Salamanca (spanyol)

2012: Valencia (spanyol)

2013: Jekatyerinburg

2014: Galatasaray (török)

2015: USK Praha (cseh)

2016: Jekatyerinburg

2017: Dinamo Kurszk

2018: Jekatyerinburg

Jekatyerinburg (orosz)-Sopron Basket 72-53 (22-15, 20-15, 11-12, 19-11)-----------------------------------------------------------------------Meesseman 19, Moore 17, Griner 16, Beljakova 5, Torrens 4, Toliver 4, Sanders 4, Beglova 3, illetve Turner 21, Milovanovic 13, Page 9, Jovanovic 4, Fegyverneky 4, Crvendakic 2A magyar bajnok esti fellépésére zsúfolásig megtelt a Novomatic Aréna, s elfoglalta helyét az egyik mobil lelátón a mintegy kétszáz fős jekatyerinburgi tábor is, benne a nyolc üstdobossal és a megafonos vezérszurkolóval. A mesés költségvetésű uráli gárda 12-edszer és sorozatban 11-edszer (!) jutott négyes döntőbe, a házigazdák azonban még csak a második Final Fourjukban szerepeltek, miután 2009-ben Salamancában két vereséggel a negyedik helyen végeztek. Abból az együttesből csak a szerb Jelena Milovanovic maradt hírmondónak, rajta kívül - még pécsi színekben - Fegyverneky Zsófia lépett már pályára az Euroliga végjátékában.A két gárda egymás elleni mérlege nem tűnt jó előjelnek, ugyanis a soproniak statisztikáit vezető Pados Noel tájékoztatása szerint 14-szer találkozott eddig az Euroligában a két csapat, s a magyarok 4 győzelem mellett tízszer kikaptak a "Jekától". A legutóbbi soproni győzelemhez 2007-ig kellett visszalapozni.A 15. csata, egyben a sorozat történetének első magyar érdekeltségű fináléja elképesztő hangorkánban kezdődött. Az ellenfél kezdőötösében nem volt orosz játékos, míg a Sopronban ketten képviselték a hazai színeket a csapatkapitány Fegyverneky Zsófia, illetve Határ Bernadett révén. Utóbbi, aki 208 centijével a torna legmagasabb kosarasa, egy másodpercet sem játszott az elődöntőben, ehhez képest most az olimpiai és világbajnok Brittney Grinert kellett fognia úgy, hogy az amerikai sztár csak két centivel alacsonyabb, de legalább tíz kilóval nehezebb nála.Roberto Iniguez, a soproniak spanyol sikerkovácsa 11-3-nál kért először időt, aztán az elődöntőben győztes triplát dobó Jelena Milovanovic révén 14-13-ra feljöttek a házigazdák. A nyitónegyed hajrája a belga Emma Meesseman és a pénteken 28 pontot szóró Maya Moore révén a vendégeké lett. A folytatásban egyre ritkábban kerültek tiszta dobóhelyzetbe Fegyvernekyék, majd a palánk alatt egyeduralkodó Griner hetedik pontjával tíz pontra ellépett az ellenfél. Iniguez 12 pontos hátránynál hívta le ismét csapatát a parkettről, ennek eredményeként nemsokára 33-27 állt a nagyórán. Nem sokáig örülhettek azonban a zöld-sárga hívek, mert Meesseman dudaszós hármasával a nagyszünetben 42-30 volt az állás.A félidő statisztikája szerint a Jekatyerinburg jobban dobta a duplákat (64, illetve 43 százalék), meglepetésre csak hárommal több lepattanót szedett (18, illetve 15), és míg soproniaknál Turner és Fegyverneky is csak két percet pihenhetett, addig a túloldalon 5-6 percet is a kispadon tölthettek a legjobbak.Térfélcsere után a rivális bő hét perc alatt mindössze három pontot hozott össze, de a különbség így is csak kilenc pontra csökkent a rengeteg eredménytelen támadás miatt. A kosárínséget az oroszok szakították meg, akik nemsokára ismét 15 ponttal vezettek, de Milovanovic hármasával a magyar bajnok "látótávolságon belül", 53-42-ről kezdte az utolsó játékrészt.Turner öt ponttal visszahozta a reményeket (56-47), aztán az orosz elitalakulat két perc alatt 17 ponttal meglépett, gyakorlatilag eldöntve a meccset. A hajrában már csak 12 pontra tudott visszajönni Roberto Iniguez erőn felül teljesítő együttese. Az 1938-ban alapított jekatyerinburgi klub 2003, 2013 és 2016 után negyedszer szerezte meg az Euroliga-serleget.A 2009-ben negyedik Sopron első magyar csapatként szerzett ezüstérmet az EL-ben, korábban a Pécs kétszer bronzéremmel zárt, egyszer pedig negyedik lett.Dinamo Kurszk (orosz)-Yakin Dogu Üniversitesi (török) 87-82 (19-20, 27-24, 29-22, 12-16)